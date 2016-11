Auto erfasst Kind Ein Siebenjähriger wurde nach dem Aussteigen aus einem Bus von einem Pkw angefahren und schwer verletzt.

Bushaltestellen sind besonders für Kinder gefährlich. Das zeigt wieder der Unfall in Klipphausen im Polizeibericht. Schulbustraining, wie hier in Niederfrauendorf, soll schon die Jüngsten mit dem richtigen Verhalten im Straßenverkehr vertraut machen. © Egbert Kamprath

Klipphausen.Ein siebenjähriger Junge ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße in Klipphausen schwer verletzt worden. Der Junge war an einer Haltestelle aus einem Linienbus gestiegen und wollte hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem VW Golf erfasst, dessen Fahrerin (18) in Richtung Hühndorfer Straße fuhr. Das Kind wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (szo)

Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 4 weiter Auto erfasst Wildschweinrotte Karsdorf. Auf der B170 zwischen Karsdorf und Oberhäslich wurde bei einem schweren Wildunfall mindestens eine Person verletzt. Ein BMW war am Donnerstagmorgen auf der Strecke unterwegs, als in Höhe des Abzweiges nach Reinberg mehrere Wildschweine die Fahrbahn kreuzten. Die Tiere wurden von dem Wagen erfasst, wobei vier von ihnen starben. Der Beifahrer im Auto erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Er, sowie drei weitere Insassen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Schleusung vereitelt Breitenau. Für einen Pkw, der aus Tschechien kam, war am Mittwochnachmittag auf der A 17 bei Breitenau die Fahrt zu Ende. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass die armenische Familie im Wagen keine gültigen Papiere hatte. Der Fahrer war ein 33-jähriger Pole. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Die Familie stellte ein Schutzersuchen und wurde laut Polizei an die Ausländerbehörde übergeben. (SZ) Einbruch in Wochenendhaus Luchau.In ein Wochenendhaus an der Dorfstraße im Glashütter Ortsteil Luchau wurde Anfang der Woche eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen drei Kameras im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Reh überlebt Kollision nicht Helmsdorf. Mit einem Reh ist am Mittwochabend ein Auto in Helmsdorf zusammengekracht. Der Fahrer (18) eines VW Polo war auf der Wesenitzstraße in Richtung Helmsdorf unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Straße sprang. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am VW entstand Schaden von etwa 1000 Euro.

