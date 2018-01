Auto-Dieb zu einem Jahr Haft verurteilt Dank DNA-Spuren wurde ein polnischer Dieb drei Jahre nach der Tat in Eibau verurteilt.

Ein polnischer Autodieb wurde drei Jahre nach seiner Tat in Eibau zu einem Jahr Haft verurteilt. (Symbolbild) © dpa

Das Amtsgericht Zittau hat einen 38-Jährigen drei Jahre nach einem Autodiebstahl zu einem Jahr Haft verurteilt. Der Pole hatte gemeinsam mit einem Komplizen, der gesondert verfolgt wird, im März 2014 von einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Eibau einen VW Scirocco entwendet und ihn am nächsten Tag unweit des Volksbads abgestellt, wo der Pkw gefunden wurde. Türschlösser und Zündschloss waren entfernt und das Tacho-Kombiinstrument gestohlen worden. Der entstandene Sachschaden betrug rund 3 200 Euro. Dem Täter auf die Spur kam die Polizei dank am Tatort entdeckter Fingerabdrücke und DNA-Spuren. Denn aufgrund eines Diebstahls aus dem Jahr 2004 befand sich der im polnischen Sulików (Schönberg) lebende Mann in den polizeilichen Datenbanken. Damals wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt, die er zum größten Teil verbüßte. Nach Abschluss aller Ermittlungen wurde im Juli 2017 die erste Hauptverhandlung gegen das Diebespaar eröffnet. Der Angeklagte erschien aber nicht. Aufgrund früherer Kontakte hatte sich der Angeklagte, der bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, ins Ausland abgesetzt. In Deutschland hatte der 38-Jährige wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs mit unerlaubter Entfernung vom Unfallort und Falschaussage Haft- und Geldstrafen erhalten. Auf Antrag des Amtsgerichts Zittau erging ein internationaler Haftbefehl. Mit Erfolg, schon im November 2017 konnte er bei der Überfahrt von England nach Frankreich im Hafen von Calais festgenommen werden. Wenige Tage später wurde er von den Ermittlungsbehörden nach Deutschland ausgeliefert und befand sich nun bis zur aktuellen Verhandlung in Untersuchungshaft. Obwohl die Beweislage eindeutig war, zeigte sich der Angeklagte wenig kooperativ und versicherte, er habe mit der Sache nichts zu tun. Wie seine DNA-Spuren an den Pkw bzw. an das dort angebundene Abschleppseil kamen, wisse er nicht. Für den Staatsanwalt war die Beweislage eindeutig. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Diesem Urteil schloss sich das Gericht unter Vorsitz von Dr. Holger Maaß im Wesentlichen an, setzte die Haftstrafe aber auf drei Jahre zur Bewährung aus. Immerhin liege die Tat bereits fast vier Jahre zurück, und es gebe keine Erkenntnisse über neue Straftaten, hieß es in der Begründung.

