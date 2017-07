Auto demoliert Torsäule Der Fahrer scherte sich nicht um die Folgen des Zusammenstoßes. Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit.

© Symbolfoto: dpa

Im Verlauf des Donnerstags stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen eine Torsäule eines Grundstücks an der Neucoswiger Straße in Höhe der Zufahrt zum Fachkrankenhaus. Dabei wurde die Säule massiv in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 2 500 Euro beziffert. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Meißen oder unter 0351 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden. (SZ)

Mit 1,66 Promille am Steuer

Riesa. Am Donnerstagmittag stoppten Beamte des Polizeireviers Riesa einen Kleintransporter Renault Trafic auf der Groptitzer Straße im Ortsteil Canitz. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Test bestätigte den Verdacht. Der 43-Jährige hatte 1,66 Promille intus. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein des Mannes einbehalten. (SZ)

