Auto brennt nach Kreuzungscrash Ein Renault und ein Opel sind am Donnerstagmorgen auf der Blockhaus-/Schillerstraße in Görlitz zusammengestoßen. Ein Polizist verhinderte Schlimmeres.

Die Kameraden der Görlitzer Feuerwehr haben die restliche Löschung des Renaults übernommen. © Danilo Dittrich

Görlitz. Ein Renault Scenic und ein Opel Astra sind am Donnerstag, gegen 6.33 Uhr, auf der Kreuzung Blockhaus-/Schillerstraße in Görlitz miteinander kollidiert. Sie standen sich dort zuvor gegenüber, beide Ampeln sollen grün gezeigt haben. Der vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrer wollte in Richtung Polen fahren, der Renault-Fahrer in die Blockhausstraße abbiegen. Letzterer übersah dabei offenbar das entgegenkommende Auto. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Die Beteiligten blieben beim Unfall unverletzt, riefen Polizei und Feuerwehr. Qualm und Stichflammen drangen aus dem Renault. Ein beherztes Eingreifen eines Polizisten mit einem Handfeuerlöscher konnte Schlimmeres verhindern. Er habe vorbildlich reagiert, sagt Einsatzleiter und Gruppenführer Marko Rönsch von der Görlitzer Feuerwehr, die mit sechs Kameraden und einem Löschfahrzeug vor Ort gewesen ist. Sie öffneten anschließend die Motorhaube, übernahmen die restliche Löschung, streuten die Ölspur ab und kontrollierten, ob weitere Flüssigkeiten auslaufen. Ihr Einsatz dauerte etwa eine halbe Stunde. Der Sachschaden betrug rund 8000 Euro. (szo/tc)

