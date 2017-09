Auto brennt komplett aus Feuerwehr kann brennenden Suzuki in Ostritz schnell löschen.

Das komplett ausgebrannte Auto in Ostritz. © Danilo Dittrich

Ostritz. Weil ein Auto in Brand geraten ist, musste die Bundesstraße 99 in Ostritz am Donnerstagnachmittag für etwa 90 Minuten gesperrt werden. Das betätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstagabend. Die Feuerwehr konnte den Suzuki schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Fahrzeug wurde völlig zerstört.

Als Brandursache vermutet die Polizei gegenwärtig einen technischen Defekt. Nach der Bergung des Autos wurde die Straße gegen 18.15 Uhr wieder freigegeben. (szo)

