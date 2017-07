Auto brennt aus In Biensdorf fing ein parkender Seat auf einem Hof Feuer. Warum, ist ein Rätsel.

Der Besitzer konnte den Brand nicht löschen, er rief die Feuerwehr.

Warum der Seat Feuer fing, muss noch untersucht werden.

Am Freitagnachmittag ist ein Pkw Seat Ibiza auf einem Hof in Biensdorf bei Liebstadt abgebrannt. Der 67-jährige Käufer des Wagens ließ den Motor an und ging danach in den Garten. Nach rund einer halben Stunde kam er wieder. Da brannte der Seat bereits unter dem Fahrzeug. Der 67-Jährige versuchte noch, mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Aber vergebens. Schließlich rief er die Feuerwehr. Kameraden rückten aus Biensdorf und Burkhardswalde an und löschten den Brand. Zu Schaden kam niemand.

Die Polizei ermittelt zur Ursache. Das abgemeldete Fahrzeug war rund 800 Euro wert. (mf)

