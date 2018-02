Auto brennt auf Parkplatz Die Bischofswerdaer Feuerwehr musste in der Nacht zum Freitag an die Hermannstraße ausrücken. Hier stand ein Pkw in Flammen.

Zu einem Fahrzeugbrand musste die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag in Bischofswerda ausrücken. © Rocci Klein

Bischofswerda. Auf dem Parkplatz an der Bischofswerdaer Hermannstraße ist in der Nacht zum Freitag ein Pkw in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird nun ermittelt. Verletzt wurde niemand. (szo)

