Auto brennt auf Brücke aus In Großpostwitz bemerkte ein Autofahrer am Sonntagabend Qualm in seinem Pkw. Er stoppte gerade noch rechtzeitig.

In Großpostwitz musste die Feuerwehr am Sonntagabend einen brennenden Pkw löschen. © Jens Kaczmarek

Schreck für einen Audi-Fahrer am Sonntagabend in Großpostwitz. Während der Fahrt entwickelte sich Qualm in seinem Auto. Der Fahrer stoppte auf der Spreebrücke und stieg aus. Gerade noch rechtzeitig, denn wenig später stand der Audi in Flammen. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Zur genauen Brandursache wird noch ermittelt. (szo)

zur Startseite