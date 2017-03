Auto brennt an der B 178 bei Löbau

Ein Seat brannte am Montag an der B178 aus. © lausitznews.de/Jens Kaczmarek

Löbau. Am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, ist an der B178 bei Löbau ein Seat Altea in Brand geraten. Wie eine Polizeisprecherin informierte, blieb das Fahrzeug aus Richtung Zittau kommend in der Ausfahrt Oppach liegen. Es habe plötzlich zu brennen angefangen. Der Fahrer konnte das Auto verlassen und blieb unverletzt.

Für die Löscharbeiten durch die Löbauer Feuerwehr war die Straße nach SZ-Informationen gesperrt. Über die Schadenshöhe und die Brandursache liegen noch keine Angaben vor.

zur Startseite