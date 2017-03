Auto brennt am Ärztehaus Mitten in der Fahrt begann das Fahrzeug zu qualmen

Ein VW Golf brennt vor dem Ärztehaus an der Döbelner Muldenstraße. Ursache ist ein technischer Defekt. © Jens Hoyer

Ein Auto ist am Freitagvormittag vor dem Ärztehaus an der Muldenstraße ausgebrannt. Wie die Fahrerin sagte, habe es schon während der Fahrt zu qualmen begonnen. Dann begann der Motor zu stottern und alle Warnleuchten blinkten. In der Auffahrt zum Ärztehaus blieb das Auto stehen. Dem Rauch folgten Flammen.

Die Feuerwehr Döbeln war nach einigen Minuten da und löschte das Feuer. Der Motorraum ist aber komplett ausgebrannt. (DA)

