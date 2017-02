Auto beschädigt und geflüchtet

Geldautomat beschädigt Pirna. In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Geldautomaten an der Rottwerndorfer Straße beschädigt. Die Täter steckten einen mit brennbarer Flüssigkeit getränkten Lappen in den Ausgabeschacht des Gerätes und zündeten diesen an. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Kleintransporter Freital. In der Nacht zum Sonntag versuchten Unbekannte in einen VW-Kleintransporter an der Hainsberger Straße einzubrechen. Die Täter beschädigten die Scheibe der Beifahrertür, gelangten aber nicht in das Innere des Fahrzeuges. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.