Auto auf Wanderparkplatz aufgebrochen

Fahrraddieb zweimal erwischt In Zittau ging der Polizei am Wochenende ein Fahrraddieb gleich zweimal ins Netz. Das berichtet ein Polizeisprecher. Am Sonnabendvormittag meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein Mann kurz zuvor an der Hochwaldstraße ein Fahrrad entwendet habe. „Eine herbeieilende Streife entdecke in der Nähe einen 20-jährigen Radfahrer und stoppte ihn“, informierte die Polizei. Schnell sei klar gewesen, dass es sich um das soeben entwendete Zweirad handelte. Die Beamten stellten es sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Polen ein. In der Nacht zu Montag war der 20-Jährige schon wieder in Zittau unterwegs – diesmal mit einem anderen Fahrrad an der Theodor-Korselt-Straße. Eine Streife stoppte ihn und fanden in seinem Gepäck einen Bolzenschneider. Die Herkunft des Germatec-Rads sei derzeit noch ungeklärt, erklärte der Polizeisprecher. Die Streife stellte es sicher und nahm den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Bei Diebstahl gestört Am Montagmorgen beobachtete ein Zeuge in Ostritz, dass zwei Unbekannte an der Bahnhofstraße über die Neißebrücke nach Polen rannten. Eine herbeigerufene Streife des Reviers Zittau-Oberland stellte fest, dass in der Nähe eine Garage aufgebrochen worden war. Offenbar hatten die Diebe versucht, ein Fahrrad sowie Gartenwerkzeug zu stehlen, ließen die Beute jedoch zurück. Wer oder was die Täter gestört hat, ist derzeit noch unklar.

Zwei Diebe auf frischer Tat gestellt Eine Streife des Polizeireviers Görlitz hat in der Nacht zu Montag zwei Einbrecher vorläufig festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 23 und 25 Jahren waren an der Parsevalstraße in eine Garage sowie einen darin abgestellten Renault eingebrochen. Die Beamten bemerkten die Tat, suchten die Diebe und fanden sie schließlich in einem Gebüsch. Das Diebesgut, mehrere Schlüssel, eine Armbanduhr und Bargeld, hatten sie noch in ihren Jacken. Die Polizisten nahmen die beiden polnischen Staatsbürger vorläufig fest.

Geschwindigkeit am Tunnel kontrolliert In der Nacht zum Montag hat die Polizei an der Zufahrt zum Autobahntunnel Königshainer Berge in Fahrtrichtung Dresden die Geschwindigkeit kontrolliert. Binnen sechs Stunden passierten rund 4200 Fahrzeuge die Messanlage. 187 fuhren schneller als erlaubt. Am eiligsten hatte es ein in Polen zugelassener Renault, der mit Tempo 125 km/h in die Nordröhre fuhr. Auf den Fahrer werden mindestens 200 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot für den Bereich der Bundesrepublik zukommen.

Hacker fälschen Bankdaten von Görlitzer Firma Aus aktuellem Anlass mahnt die Kriminalpolizei Gewerbetriebende zur Sorgfalt bei der Ausgestaltung der IT-Technik, der Buchhaltung und Abrechnung. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup informierte, hatte sich am Donnerstag der vergangenen Woche ein in Görlitz ansässiges Unternehmen an die Polizei gewandt. Unbekannte hatten demnach eine Rechnung verfälscht, um in den Genuss der entsprechenden Zahlung zu kommen. „Offenbar waren Hacker in die E-Mail-Kommunikation der Firma gelangt und hatten bei einer Rechnung die Bankdaten verändert“, berichtet Knaup. So wäre beinah ein hoher fünfstelliger Geldbetrag auf ein fremdes Konto geflossen. Die verfälschte Kontonummer sei der Buchhaltung rechtzeitig aufgefallen, sodass die Zahlung nicht ausgelöst wurde und so kein Schaden entstand. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Die Polizei rät Gewebetreibende wie Privatpersonen zur Nutzung einer tagesaktuellen Firewall und entsprechender Anti-Virus-Software.

Pakistanischer Mann verlängert sich selbst das Visum Offenbar hat sich ein pakistanischer Mann selbst das Visum verlängert. Bei der Kontrolle des Reisepasses war den Beamten ein spanisches Visum ins Auge gestochen. Das Visum, dessen Gültigkeit eindeutig am 30.12.2016 erloschen war, war mit einem Stift bis zum 30.12.2017 „verlängert“ worden. Dessen Inhaber beteuerte, alles hätte seine Richtigkeit. Als später im Gepäck des 39-Jährigen jedoch ein Flugticket von Rom nach Warschau vom August 2017 gefunden wurde, kippelte das Lügengebilde des Ausländers gewaltig. Endgültig brach es nach der Aussage des anwesenden Autofahrers zusammen. Dieser erklärte, der Pakistaner hatte erst am Samstag über eine Mitfahrzentral Kontakt zu ihm aufgenommen. Anschließend verabredete er die Mitnahme in dessen Pkw von Polen nach Deutschland. Von der Autobahnanschlussstelle Görlitz führte der Weg später über die Dienststelle zurück nach Polen. Gegen den unerlaubt eingereisten Passagier wird nun wegen Urkundenfälschung und wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.