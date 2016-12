Auto auf dem Kreisverkehr abgestellt

Mann stellt Auto auf dem Kreisverkehr ab Görlitz. Einen ungewöhnlichen Abstellort für sein Auto hat sich in der Nacht zu Donnerstag ein Mann in Görlitz ausgesucht. Der VW Passat des 45-Jährigen hatte eine Reifenpanne gehabt. Da der Mann im Umfeld des Brautwiesenplatzes seinen Angaben nach keinen Parkplatz gefunden hatte, stellte er sein havariertes Auto mitten auf der Wiese des Kreisverkehrs. Anwohner informierten am Morgen die Polizei. Die Beamten trafen den Passat-Fahrer an und erklärten ihm, dass der gewählte Abstellort nicht der richtige war.

Radfahrer stirbt nach Sturz Leutersdorf. Am Donnerstagvormittag ist ein Radfahrer in Leutersdorf gestorben. Der 74-Jährige fuhr mit seiner Ehefrau auf der Bergstraße, als er plötzlich stürzte. Bei Eintreffen des Rettungsdienstes war der Mann nicht mehr ansprechbar. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Ersten Untersuchungen nach könnte er aufgrund einer gesundheitlichen Ursache gestorben sein.

Unbekannte stehlen Weihnachtsstern Weißwasser. Diebe haben offensichtlich Gefallen an einem Weihnachtsstern gefunden, der in Weißwasser ein Haus am Qualisch schmückte. In der Nacht zu Donnerstag montierten die Unbekannten ihn ab, der Stern im Wert von etwa 180 Euro verschwand spurlos. Der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Kodersdorf. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat an der Autobahn-Anschlussstelle Kodersdorf einen in Polen zugelassenen Kleintransporter und dessen drei Insassen kontrolliert. Es stellte sich am Mittwochvormittag heraus, dass der 32-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis mehr besaß. Die polnische Polizei hatte ihm diese wenige Tage zuvor entzogen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers untersagte ihm die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme, die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.

Feuer wegen heißer Herdplatte Herrnhut. Mittwochnachmittag sind in Herrnhut Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Löbauer Straße geeilt. In der Wohnung einer 76-Jährigen brannte es in der Küche. Ursache dafür war eine heiße Herdplatte. Die Seniorin blieb unverletzt. Dafür erlitt ihr Herd und eine Kaffeemaschine Schaden, der in Summe auf etwa 800 Euro beziffert wurde. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Mutmaßliche Schlägerei im Bahnhof Görlitz. Im Bahnhof Görlitz ist es zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Den Polizeibeamten der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf wurde am Mittwochaend telefonisch mitgeteilt, dass es im Bahnhof Görlitz zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Die Polizeibeamten fanden am Einsatzort eine Gruppe von etwa15 Personen vor, in deren Mitte sich zwei Männer lautstark auseinandersetzten. Nachdem die beiden Görlitzer (28 und 40 Jahre) durch die Beamten getrennt wurden, konnte bei dem 28-Jährigen ein stark geschwollenes und blutendes Auge festgestellt werden. Der 40 Jährige blieb offensichtlich unverletzt. Beide Beteiligten wollten zum Zeitpunkt der Feststellung keine Strafanzeige erstatten. Auf Nachfrage gab der 28 Jährige an, dass er sich seine Verletzung bei einem Sturz zugezogen habe. Mit einem hinzugezogenen Rettungswagen wurde der Verletzte ins Klinikum Görlitz verbracht, aus dem er noch am selben Abend wieder entlassen wurde. Die Bundespolizisten stellten die Identität der Görlitzer und der anwesender Zeugen fest und leiteten ein Verfahren ein. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Reifen samt Felge gestohlen Löbau. Unbekannte haben in Löbau den Reifen samt Felge von einem Auto gestohlen. Als der 35-jährige Eigentümer am Mittwochmorgen auf der Lortzingstraße den Opel startete und anfuhr, knallte das Auto hinten links auf den Asphalt. Die Radaufhängung hatten die Täter auf einem Stein aufgebockt. Der Kriminaldienst des Reviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Straßenlaternen offenbar mit Softair-Waffe beschossen Görlitz. Im Stadtteil Weinhübel haben Unbekannte erneut sieben Straßenlaternen beschädigt. Die Polizei hat von dem Vorfall am Deutsch-Ossig-Ring am Dienstagnachmittag erfahren. Wann die Sachbeschädigungen geschahen, ist derzeit noch unklar. Die Täter beschossen die Leuchtmittel offenbar mit einer Softair-Waffe. Der Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen. In der jüngeren Vergangenheit waren vermehrt Sachbeschädigungen an Straßenlaternen im Görlitzer Stadtgebiet zu verzeichnen gewesen.