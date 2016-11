Auto auf Bahnübergang steckengeblieben Weil ein 38-Jähriger eine baubedingte Sperrung eines Bahnübergangs ignoriert, musste der Zugverkehr zwischen Dresden und Werdau am Dienstag für mehrere Stunden unterbrochen werden.

Ein 38-Jähriger hat eine baubedingte Straßensperrung ignoriert und ist mit seinem Wagen am Bahnübergang Kleinschirma stecken geblieben. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, waren seit dem frühen Morgen Feuerwehr, Polizei sowie ein Notfallmanager der Bahn vor Ort, die Strecke Dresden-Werdau wurde in beide Richtungen gesperrt.

Verletzt wurde niemand. Nach rund zweieinhalb Stunden war das Auto von den Gleisen geborgen und die Bahnstrecke wieder freigegeben.

Laut Bundespolizei blieb der Wagen des 38-Jährigen auf den Gleisen hängen, weil die Betonplatten zwischen den Schienen im Zuge von Bauarbeiten entfernt worden waren. Das Auto konnte weder vorwärts noch rückwärts fahren. (dpa)

zur Startseite