Auto am Weißiger Hang gestohlen

Zusammenstoß an der Kreuzung Stolpen. Der Fahrer (59) eines Skoda befuhr am Montagnachmittag die Untere Straße in Stolpen. An der Kreuzung zur Pirnaer Landstraße hatte er die Absicht, diese zu queren. Dabei übersah er jedoch einen aus Richtung Dobra kommenden Kia (Fahrer 32), welcher auf der Hauptstraße unterwegs war (S 164). Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.

Suzuki prallt gegen Baum Dippoldiswalde. Eine 79-Jährige befuhr am Montagmorgen mit ihrem Suzuki den Schönfelder Weg in Richtung Hermsdorf. Dabei kam sie nach rechts von Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Seniorin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ford Mondeo gestohlen Freital. Unbekannte entwendeten am Montagmorgen vom Weißiger Hang einen weißen Ford Mondeo Turnier. Der Wert des 2015 erstmals zugelassenen Fahrzeuges beträgt etwa 23.000 Euro