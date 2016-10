Authentisch Pirna Am Mittwoch steht fest, welche Produkte künftig als Pirnaer Unikate beworben werden.

Seit 2012 vergibt eine achtköpfige Jury jährlich das begehrte Prädikat „Pirnaer Unikat“. Mittlerweile konnten 23 Produkte aus der Region diesen Titel ergattern, diese Woche werden wahrscheinlich weitere hinzukommen: Fünf neue Hersteller können sich berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen – sie haben es in die finale Auswahl-Runde geschafft und fiebern dem Mittwochnachmittag entgegen, denn dann tagt die Unikats-Jury wieder.

Die Entscheidung ist alles andere als einfach: „Als Jury ist es unsere Aufgabe, sehr genau hinzuschauen. Wir bewerten unter anderem, welche Verbindung das Produkt zur Stadt Pirna hat, ob die Rohstoffe aus der Region stammen und wie einzigartig, authentisch und unvergleichbar es ist.“, so die Jurorin Bettina Kusche vom Hauptsponsor Ostsächsische Sparkasse Dresden. Mithilfe der Initiative „Pirna Unikat“ wird Pirna als Herkunftsort besonderer und individueller Produkte und Produktideen überregional etabliert. Ziel ist, die Einmaligkeit der Stadt und ihrer Produkte verschmelzen zu lassen. „Die Innenstadt als Handelsplatz erhält so ihre eigene Identität – Pirna eine Stadt der Unikate“, erklärt Citymanagerin Jana Türke.

Die Zertifizierung gilt für zwei Jahre. Eine Vielzahl an Bewerbungen von Händlern, Herstellern und Künstlern wurde im Vorfeld gesichtet und geprüft, bevor die Juroren am Mittwoch ihre Entscheidung treffen. Die Jury setzt sich zusammen aus Vertretern der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, der Stadt Pirna, der Industrie- und Handelskammer Dresden, dem Tourismusverband Sächsische Schweiz, der Kreishandwerkerschaft und dem Handelsverband Sachsen. Außerdem sind ein Händlervertreter sowie das Citymanagement Pirna dabei. Die Jury wird am Mittwoch ebenfalls die anstehenden Rezertifizierungen ausstellen. (SZ)

