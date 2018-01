Auszug vor dem Abbruch Unter dem Dach des Rewe-Marktes in Pulsnitz hat jetzt der nächste Laden geschlossen. Der Neubau des Standortes wirft seinen Schatten voraus.

© dpa

Pulsnitz. Hoi! was ist denn hier los?“ Ein bisschen verdutzt schaute die Frau in das leere Blumengeschäft im Pulsnitzer Petz-Rewe-Markt an der Kamenzer Straße. Alles finster, die Regale leer. „Schade“, so der Kommentar. So ähnlich fragten auch andere Pulsnitzer am Lesertelefon. Es steht fest: Das Blumengeschäft Greßmann hat jetzt für immer geschlossen. Roland Greßmann erklärt warum: Es hängt mit dem Abriss und Neubau des Marktes zusammen. Abgerissen wird offenbar in Etappen. Der Mietvertrag für sein Geschäft sei zum Jahresende ausgelaufen. Ein Umzug in den neuen Markt sei nicht mehr infrage gekommen. Zumal das Geschäft mit den Blumen eine relativ schwierige Branche sei.

Deshalb hätten sich Greßmanns entschlossen, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Er selbst orientiere sich beruflich ganz neu. Seine Frau gehe in ihren alten Beruf zurück. Damit endet aber gewissermaßen auch eine gärtnerische Tradition in Pulsnitz. Denn der Name Greßmann war als Gärtnerei bekannt. Die hatte der Urgroßvater begründet und auch noch der Vater bis Ende der 1990er-Jahre weitergeführt. Parallel dazu lief damals schon das Blumengeschäft. Später nur noch das Geschäft bis Ende des Jahres.

Es ist nicht der einzige Laden, der jetzt unter dem Dach des Supermarktes schloss. Auch der Friseursalon Jantosch ist Geschichte. Dort wird man noch deutlicher zu den Hintergründen: Die großen Aufwendungen, die sich durch Abriss und Neubau des Marktes „für uns als Mieter ergeben würden, können wir aus persönlichen sowie wirtschaftlichen Gründen nicht leisten“, hieß es in einer Mitteilung im Pulsnitzer Amtsblatt. Was bleibt, sind Erinnerungen, zum Beispiel daran, wie im Herbst 1991, vor gut 26 Jahren, das Geschäft im Markt eröffnet worden sei, damals noch mit dem Partner Essanelle und acht Mitarbeitern. Es ist die Erinnerung an junge Menschen, die im Salon die Lehre absolvierten, an gesellschaftliche Ereignisse in der Stadt, die der Salon unterstützt habe und Investitionen in einen modernen Salon für ein bis zuletzt erfolgreiches Dienstleistungskonzept. Nun endete es.

So schwingt auch etwas Bitterkeit mit: Die Entscheidung sei angesichts der zahlreichen Stammkundschaft und der langjährigen Mitarbeiter nicht leichtgefallen, heißt es.

Gute Nachrichten gibt es für die Kundschaft der Bäckerei Petzold mit Stammsitz in Großröhrsdorf. Die Filiale habe weiterhin geöffnet, heißt es aus dem Back-Unternehmen. Im alten ‚Markt wird weiterhin geöffnet sein. Wie sich der Übergang in den neuen Markt gestalten wird, das sei noch nicht klar. Möglicherweise müsse die Bäckerei zwischenzeitlich auf einen Verkaufswagen ausweichen. Aber auch im neuen Markt werde wieder Backwerk aus dem Hause Petzold verkauft.

Die Firma Petz-Rewe hatte ursprünglich geplant, den Markt umzubauen, zu modernisieren und zu erweitern. Plante aber vor rund einem Jahr noch einmal um. Das Gebäude ist über 25 Jahre alt. Da der Umbau ähnliche Summen wie ein Neubau verschlungen hätte, so habe man sich letztlich für einen Neubau auf dem jetzigen Parkplatz entschieden. Die Baugenehmigung ist erteilt. Der Neubau soll sich auch architektonisch deutlich vom alten Markt abheben.

