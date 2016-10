Auszug aus dem Winzereck Der Treff findet ab 1. November an der Weststraße statt. Für den Laden am Markt gibt es erfreuliche Pläne.

Bisher fand der Frühstückstreff im Winzereck statt. © Matthias Schumann

Das Eltern-Kind-Frühstück im Bürgertreff Winzereck am Markt muss zügig die Räumlichkeiten verlassen. Warum? „Es handelt sich beim Objekt um ein Gebäude und ein Grundstück im Privateigentum. Der im früheren Ladengeschäft etablierte Treffpunkt hat natürlich positive Resonanzen gefunden. Aus dem von unserer beauftragten City-Managerin entwickelten Konzept ‚Start-up-Zone Bautzner Straße‘ wurde der Gedanke von Zwischennutzungen entwickelt“, so Oberbürgermeister Roland Dantz. Was nun allerdings eingetroffen sei, ist ein positives Ergebnis: Es gibt einen Interessenten für eine gewerbliche Nutzung des Winzerecks. Worum es genau geht, sei noch ein Geheimnis.

„Damit ist aber zwangsläufig der Gedanke verbunden, dass die Interimsnutzung weiterzieht‘. Gerade hier zeigt sich, dass die Idee von Zwischennutzungen geeignet ist, nach Zwischenschritten, eine eigentliche Zielsetzung der gewerblichen Belebung zu erreichen. Das ist vordergründig die Aufgabe des City-Managements, gekoppelt mit der städtischen Wirtschaftsförderung“, so Roland Dantz. „Voller Dankbarkeit schauen wir auf die Zeit, die wir hier verbringen konnten“, so Frühstücks-Mitorganisatorin Regina Pietsch. Im September 2015 öffneten sich die Türen das erste Mal. „Die Muttis mussten damals eigenes Geschirr und Besteck mitbringen. Wir hatten keine Küche, keinen Kühlschrank und nicht genügend Stühle. Aber dank der Starthilfe von City-Managerin sowie der Mitarbeit von Muttis und Vatis konnten wir einiges auftreiben. Wenn wir auf die bescheidenen Anfänge zurückblicken, können wir Dank sagen, dass sich Vieles getan hat!“ Zu Hochzeiten kamen 16 Muttis und ihre Schützlinge. Diese finden demnächst montags ab 9 Uhr einen anderen Platz. Neue Interessenten sind immer willkommen. Denn es geht weiter! „City-Managerin Anne Hasselbach hat umgehend Ersatz für ein neues Domizil gesucht und gefunden“, so Dantz. Und zwar an der Weststraße 16. Am 1. November findet dort übrigens auch ganz neu ein Frühstückstreff für Jung und Alt statt. Start ist 9 Uhr. DVG-Gesundheitsberaterin Regina Pietsch gibt dort Tipps zur gesunden Lebensweise. In den neuen Räumlichkeiten sind weitere Angebote geplant. Alle Infos dazu hat Regina Pietsch unter Telefon: 0152 04671369.

Die Malfrauen unter Leitung von Karina Maciorowski trafen sich übrigens auch im Winzereck. Sie müssen ebenfalls umziehen. Die Kurse bleiben bestehen: donnerstags, 9 bis 12 Uhr / 13 bis 16 Uhr. Mitmacher willkommen: Infos: Telefon: 0162 1517766.

