Auszeit für Schlittschuhe in Löbau Die Spritzeisbahn im Löbauer Herrmannbad ist noch nicht angelegt. Die Stadt schließt aber nicht aus, dass es diesen Winter noch klappt.

Schlittschuhlaufen – das konnte man vor einigen Jahren im Löbauer Herrmannbad, wie eine SZ-Reporterin selbst testete. Dort gab es eine Spritzeisbahn. In diesem Winter ist das Eislaufen in Löbau bisher nicht möglich. © Matthias Weber

Löbau. Auch wenn die Eisfläche auf den drei Setzbecken unterhalb des „Schrägen Wäldchens“ auf dem Löbauer Messepark-Gelände zum Herumschlittern verführt, ist das derzeit nicht offiziell möglich. „Das Betreten ist verboten“, bestätigt Joachim Birnbaum vom Messepark.

Der Grund: Die Becken sind dafür nicht sicher genug. Hinzu kommt, so Birnbaum, dass die Stege bei den Temperaturen überfrieren und dann besonders rutschig sind. „Eine Begehung ist deshalb zu gefährlich und damit auch ausgeschlossen“, erklärt der Messepark-Geschäftsführer.

Nicht beeinflussen ließen sich dagegen vom Winter die Lebewesen in den Becken. „Es gibt einen kleineren Fischbestand hier“, sagt Joachim Birnbaum. Ein Teichwirtschaftsbetrieb aus der Region kümmert sich um die Fische in den Löbauer Setzteichen.

Die Errichtung einer Eislaufbahn im Messepark schließt der Geschäftsführer derweil aus. So eine Attraktion gab es einmal im Vorjahr im Rahmen der Doppelmesse „Feiern und Genießen“ im Februar 2016. Die kleine Kunsteisbahn hatte damals großen Zulauf gefunden. In der Vergangenheit konnten die Löbauer und ihre Gäste auch schon auf der Wiese im Herrmannbad Schlittschuhrunden und Pirouetten drehen.

Dort ließ die Stadt Löbau eine Spritzeisbahn errichten. Warum das in diesem Jahr bisher nicht möglich war, sagt Stadtsprecherin Eva Mentele der SZ: „Die Mitarbeiter vom Bauhof sind derzeit stark mit Winterdienst- und anderen vorrangigen Aufgaben ausgelastet.“

Es fehlt also die Zeit, da die Mitarbeiter vom Bauhof bei der Herstellung der Eisbahn mithalfen. Und ein weiterer Grund wird genannt: Eine solche Spritzeisbahn muss über mehrere Tage mit vielen Schichten Wasser errichtet werden, braucht also auch eine Weile zum „Wachsen“. Dazu sind konstante Minus-Temperaturen und möglichst kaum Schneefall notwendig. Die Voraussetzungen wären bisher nicht ganz so stimmig gewesen.

Ob im Herrmannbad in dieser Saison oder in den Winterferien vielleicht doch noch eine Eisbahn errichtet wird, kann Frau Mentele momentan nicht sagen. Ganz ausschließen möchte das die Stadtsprecherin aber nicht.

