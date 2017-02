Mittelsächsische Lauftour Auszeichnungsfeier kommt an Die Läufe der 12. Auflage sind Geschichte. Bei der Ehrung der Besten lebte so manche Episode noch einmal auf.

Der Großteil der Altersklassensieger der 12. Mittelsächsischen Lauftour 2016 ließ es sich nicht nehmen, Urkunden und Präsente persönlich abzuholen. © Frank Korn

Es gab nur wenige, die gefehlt haben. Bei der Auszeichnungsfeier der Mittelsächsischen Lauftour in Oschatz holten sich fast alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten ihre Urkunden und Sachpreise ab. „Diese rege Teilnahme beweist das Interesse an einer solchen Veranstaltung“, sagte Lauftourchefin Anita Häußler.

Insgesamt tauchen 100 Läufer (64 Männer, 25 Frauen, elf Kinder und Jugendliche) in der Gesamtwertung der Lauftour auf. Mindestens drei der elf angebotenen Läufe muss man absolviert haben, um Aufnahme in die Liste zu finden. In einigen Altersklassen waren die Verhältnisse an der Spitze klar, in anderen ging es dagegen sehr knapp zu. So entschied der Mittweidaer Dirk Rössler das Rennen in der Altersklasse 35 nur mit einem Punkt Vorsprung vor dem Döbelner Marcus Hirsch für sich.

Bei der Auswertung der vergangenen Lauftour wurde auch schon auf die kommende, die 13. Mittelsächsische Lauftour geblickt. Anita Häußler warb noch einmal um Verständnis dafür, dass es zu Dopplungen kommt (DA berichtete). „Es ist sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, weil wir uns teilweise auch mit anderen Nutzern der Sportstätten abstimmen müssen. Im nächsten Jahr soll es aber keine Dopplungen geben“, so Häußler.

