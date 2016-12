Auszeichnung fürs Elbschlösschen Es wurde zum zweitbesten aller Neckermann-Hotels aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa gewählt.

Michaela Becker (Mitte), die stellv. Direktorin des Hotels Elbschlösschen nimmt von Stefanie Berk (Geschäftsführung Thomas Cook) und Heidrun Steidle (Management Neckermann) den Preis entgegen. Foto: PR

Wer sich von Reisebüros beraten lässt, dem wurde sicherlich schon mal das Hotel Elbschlösschen in Kurort Rathen schmackhaft gemacht. Denn bei einer Abstimmung unter Reisebüro-Mitarbeitern aus 5 000 Agenturen in Deutschland landete das Elbschlösschen auf Platz 2 aller Neckermann-Hotels aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa. In die Auswahl kamen nur Hotels, die in einer Zufriedenheitsumfrage unter 400 000 Kunden von Thomas Cook und Neckermann die Bewertung „hervorragend“ bekamen. „Wir freuen uns, dass wir erneut ein Sunny Heart erhalten haben“, sagt Michaela Becker, die stellvertretende Direktorin des Hotels. Sie hatte in Frankfurt/Main die Auszeichnung zur Messe „TravelConneXion“ entgegengenommen, bei der 2 600 Reisebüro-Mitarbeiter vor Ort waren. Bereits 2016 erhielt das Hotel diesen Preis. Damals allerdings in der Kategorie Autoreisen. Diesmal gab es keine Einzelkategorien, sodass der zweite Platz in der Gesamtbewertung sogar noch höher einzuschätzen ist. (SZ/gk)

