Auszeichnung für Vize-Bürgermeister Kreischas stellvertretender Bürgermeister Klaus-Dieter Kohl (CDU) wurde für ein Engagement im Versehrtensport geehrt.

Klaus-Dieter Kohl ist Abteilungsleiter der Abteilung Behinderten- und Rehasport beim SV Kreischa. © Stephan Klingbeil

Große Ehre für Kreischas stellvertretenden Bürgermeister: Klaus-Dieter Kohl (CDU) aus dem Ortsteil Kautzsch ist nun für sein jahrzehntelanges Engagement und seine Verdienste im Versehrten- bzw. Behindertensport im Freistaat geehrt worden. Der Sächsische Behinderten- und Rehabilitationssportverband hat dem 78-jährigen ehrenamtlichen Abteilungsleiter vom SV Kreischa, der zudem dienstältester Gemeinderat in der Kommune ist, nun mit der Ehrennadel in Gold mit Urkunde ausgezeichnet. Die Ehrung wurde Kohl anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Kreischaer Behinderten- und Rehasports am Rande des Bürgermeisterpokals im Sitzball verliehen. Dort holten die Kreischaer Lokalmatadoren mit Kohl als ältestem Spieler Rang vier. (skl)

