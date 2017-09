Auszeichnung für Theatermacher

Falk Schröter vom Sebnitzer Theaterverein Theatre Libre ist vom Landesverband der sächsischen Amateurtheater mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet worden. Der Verband würdigte damit Schröters überragendes Engagement für den Verein und letztlich auch für das Theaterspielen im Allgemeinen, wie es in der Laudatio hieß. Die Auszeichnung wurde während der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Sebnitzer Amateurtheaters überreicht. Neben befreundeten Theatergruppen aus Dresden, Großenhain, Stollberg, Plauen und Leipzig war auch Sachsens Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva-Maria Stange (SPD) der Einladung gefolgt. Sie lobte in ihrer Festansprache besonders das soziale und ehrenamtliche Engagement und betonte die Wichtigkeit von Kultur für alle Generationen. Der Höhepunkt der Feier war die Aufführung von „Stewardessen küssen besser“ in der ausverkauften Sebnitzer Stadthalle. (SZ)

zur Startseite