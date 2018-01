Auszeichnung für Sänger und Sportler Beim Neujahrsempfang erhalten Wilfried Adolph und Susanne Röder eine Ehrenmedaille. Es gibt viel zu Lachen – aber auch einige kritische Töne.

Wilfried Adolph und Susanne Röder (beide vorn) sind von Bürgermeister Veit Lindner (rechts) für ihr Engagement im Roßweiner Sportverein beziehungsweise der Kantorei mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. © Dietmar Thomas

Roßwein. Traditionell sorgt der Chor der Roßweiner Oberschule für die musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs. Dass Kantorin Susanne Röder diesmal trotzdem auch einige Mitglieder des Kirchenchores mitbringen durfte, hat sie bereits im positiven Sinne stutzig gemacht. „Ich hatte so eine Ahnung, dass wir eventuell zu den Ausgezeichneten gehören könnten“, sagt sie. Und ihr Bauchgefühl hat sie nicht getäuscht. In seiner Laudatio begründet Pfarrer Heiko Jadatz mit einem Sinnbild, warum Susanne Röder als eine von zwei Personen am Freitagabend die Ehrenmedaille der Stadt erhält: „Als ich vor gut drei Jahren meinen Dienst in Roßwein antrat, stand ich nicht selten ratlos vor verschlossenen Türen. Doch es gab eine, die stand immer offen: die zum Musik- und Notenarchiv der Kantorei. Aufgeschlossen und lebendig – so ist auch die Roßweiner Kirchenmusik.“

Erster Preis für die Kirchenmusiker

70 Musiker proben wöchentlich im Flötenkreis, Posaunenchor der Kurrende und der Kantorei. Sie gestalten regelmäßig die Gottesdienste aus. „Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war zweifelsohne das ausverkaufte Weihnachtsoratorium“, so Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Anlass für die Aufführung dieses opulenten Werkes war der 450. Geburtstag der Kantorei. Pfarrer Jadatz meint: „Hier hat die Kirchenmusik die Herzen der Besucher geöffnet.“ Deshalb sei die Auszeichnung von Susanne Röder stellvertretend für die gesamte Kantorei zu werten. Die sei übrigens eine der ältesten in Sachsen. Trotz des stolzen Alters sei es die erste Auszeichnung für die Kirchenmusik in Roßwein. „Ich konnte in den historischen Akten zumindest keinen Hinweis auf irgendwelche Ehrungen finden. Es ist aber sehr schön, dass unsere Leistung durch die Stadt wahrgenommen und gewürdigt wird“, sagt Susanne Röder. Die Ehrenmedaille werde deshalb einen Ehrenplatz bekommen. „Wo, darüber müssen wir noch beraten. Im Gegensatz zu den Sportlern haben wir noch keine Vitrine“, sagt Röder, die seit 2013 in Roßwein wirkt.

Mehr Geld für Sportstätten gefordert

Etwas besser mit dem Entgegennehmen von Auszeichnungen kennt sich Wilfried Adolph aus. Der 74-Jährige ist für seine 66-jährige Mitgliedschaft im Roßweiner Sportverein (RSV) geehrt worden. Im Alter von acht Jahren startete er bei den Schwimmern. Später mischte er noch bei den Handballern und Tischtennisspielern mit. „Auch als es den damals 14-Jährigen 1957 zur Lehre als Schuhbodenfacharbeiter nach Weißenfels zieht, bleibt er dem Verein treu. Schon mit 25 Jahren engagiert er sich im Vereinsvorstand der damaligen BSG Motor Roßwein“, so Laudator und RSV-Vize-Präsident Peter Krause. Wilfried Adolph sei bekannt dafür, für Dinge zu kämpfen, die ihm wichtig sind. Krause erinnert unter anderem an das zähe Ringen um die Anschaffung neuer Fußballtore.

Sport-Präsident nimmt seinen Hut

Doch die Politik sei ein Reizwort für Adolph, der seit 2003 Präsident des RSV ist. „Wir können stolz auf unsere Sportstätten sein. Doch es muss auch in die Werterhaltung investiert werden. Und zwar nicht nur durch Ehrenamtliche wie uns“, schickt Adolph in seiner Dankesrede als klare Botschaft in Richtung der anwesenden Vertreter der Kommunal-, Kreis- und Landespolitik. Unterhalt, Pflege und Wartung der Sportstätten könne nicht allein Sache der Ehrenamtler sein. „Es gibt so viele Hartz-IV-Empfänger, die etwas tun möchten. Aber die bürokratischen Hürden sind so hoch, dass man sie lieber zuhause sitzen lässt und sie fürs Nichtstun bezahlt“, so Adolph. Er hat für sich eine Entscheidung getroffen: Im Mai wird er nicht erneut für das Präsidentenamt des RSV kandidieren. Aus Altersgründen, wie er sagt.

Ärgernis Innenstadtring

Bürgermeister Veit Lindner lobt in seiner Rede alle Ehrenamtler in der Stadt und den Ortsteilen: „Die Vereine sind die Stütze des Allgemeinwohls.“ Die Stadtsportfeste in Roßwein und Niederstriegis seien sogar ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis Mittelsachsen, so Lindner. Der Sportverein (SV) Niederstriegis nahm diese Tradition 1986 auf. „Das Dorf- und Vereinsportfest ist nur einmal ausgefallen: 2003, weil der Sportplatz nach dem Hochwasser 2002 noch nicht wieder nutzbar war“, sagt Jens Funke vom Vereinsvorstand dem DA. Der SV habe derzeit etwa 100 Mitglieder.

Lindner erläutert in seinem Rückblick, dass in Roßwein und Umgebung 2017 rund 1,7 Millionen Euro investiert wurden. Ein Großteil dieser Summe floss in die Fertigstellung des Innenstadtrings. „Nach 27 Jahren haben wir nun endlich eine Straße, die diesen Namen auch verdient“, so der Bürgermeister. Doch so schön die Trasse auch sei, so große sei das damit verbundene Ärgernis. Das Verhalten des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ärgere ihn noch immer. „Die Behörde hat ihren Stiefel durchgezogen und nicht mit den Menschen vor Ort zusammengearbeitet“, so Lindner. Doch „dank des Behindertenbeirates und des medialen Drucks soll der desolate Zustand des neuen Fußweges in diesem Jahr behoben werden“, kündigt er an. Mit der Ampel, die die Stadt im Zuge der Bauarbeiten erstmals erhalten hat, hätten sich die Bürger mittlerweile angefreundet.

