Auszeichnung für Palliativ-Station

Große Ehre für das städtische Klinikum. Dessen medizinische Versorgung wurde von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin ausgezeichnet. Die 14-Betten-Station bekam die Anerkennungsurkunde für die Versorgung unheilbar kranker Patienten verliehen. Sie ist die erste anerkannte Palliativstation im Osten Deutschlands, so Sprecherin Sabine Hunger.

Zu den Vorgaben, um die Urkunde zu bekommen, gehören über 40 Kriterien wie die Größe der Station, die Anzahl der versorgten Patienten und die zusätzliche Qualifikation der Ärzte und der Pflegekräfte. Auch die soziale Versorgung der Menschen sei wichtig.

Seit 2010 werden am Städtischen Klinikum Patienten auf der Palliativstation betreut. Begleitet werden jährlich etwa 330, vorwiegend Krebspatienten, aber auch solche mit schwerer Herzschwäche oder neurologischen Erkrankungen. 2016 ist die Station in den Neubau umgezogen. Angehörige können dort bei Bedarf mit in den Zimmern übernachten oder in einem der speziell dafür zur Verfügung stehenden Apartments. Das soll die Nähe zu den Erkrankten verstärken. (SZ/jv)

zur Startseite