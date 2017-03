Auszeichnung für mobile Hauskrankenpflege

Das Team der Mobilen Hauskrankenpflege Kröber GmbH freut sich über die Auszeichnung. © Privat

Zittau/Hainewalde. Die Mobile Hauskrankenpflege Kröber GmbH aus Zittau und Hainewalde ist jetzt vom Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work als „Bester Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2017“ ausgezeichnet worden. Das Qualitätssiegel steht für besondere Leistungen bei der Gestaltung einer wertbasierten und förderlichen Arbeitsplatzkultur, die insbesondere durch ein hohes Maß an Vertrauen, Fairness, Wertschätzung und Teamgeist in der Zusammenarbeit geprägt ist.

„Wenn wir über Qualität in der Pflege sprechen, ist nicht nur der Einsatz für unsere Kunden gemeint, sondern insbesondere auch die wertschätzende Anerkennung für die nicht immer einfache Tätigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Geschäftsführerin Birgit Kröber. „Daher sind wir stolz über diese Auszeichnung. Sie spiegelt unsere Bemühungen um Mitarbeiterzufriedenheit wider. Die Mitarbeiter nehmen uns als attraktiven Arbeitgeber wahr.“

Rund 190 Kliniken, Pflegeeinrichtungen, ambulante Versorger, soziale Einrichtungen und Trägergesellschaften stellten sich bundesweit freiwillig einer unabhängigen Prüfung ihrer Qualität als Arbeitgeber und der repräsentativen Beurteilung der Angestellten. Insgesamt 21 erhielten das Great Place to Work-Qualitätssiegel. „Wir sind mit dem 2. Platz ganz vorn dabei bei den prämierten ambulanten Pflegediensten“, so Birgit Kröber. (SZ)

