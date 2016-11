Auszeichnung für Kita Großdrebnitz Die Mädchen und Jungen der Einrichtung sind erfolgreiche kleine Forscher. Das bekamen sie jetzt schwarz auf weiß.

Berechtigte Freude im Kinderhaus Buddelflink: Auf dem Foto strahlen Kinder und Erzieherinnen um die Wette, nachdem sie durch Steffi Piesch (r.) zum „Haus der kleinen Forscher“ gekürt wurden. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Kleiner Maulwurf, kleiner Maulwurf, schau doch einmal aus dem Loch – mit diesem Lied begrüßten die Kinder aus dem Kinderhaus Buddelflink jetzt ihren Gast Steffi Piesch vom „Haus der kleinen Forscher“ in Dresden. Sie kam, um dem Kinderhaus eine besondere Auszeichnung zu überbringen. Die Großdrebnitzer wurden zertifiziert als „Haus der kleinen Forscher.“

Das Lied vom Maulwurf haben die Kinder beim Projekt „Buddelflinks Klanggarten“ gelernt. Aber nicht nur das. Sie konnten dem Gast aus Dresden alle Fragen zum Maulwurf mit Freude beantworten, denn sie haben dieses Tier „erforscht“.

So wurde auf einer Wanderung durch den Ort jeder einzelne Maulwurfshügel ein Highlight und auch die Baustelle neben dem Kinderhaus wurde mit einbezogen. Denn die Bagger und der kleine Maulwurf haben doch so einiges gemeinsam. Ganz besondere Stunden erlebten die Kinder mit dem sehbehinderten Onkel eines Kindergartenkindes. Und während im Krippenbereich ein selbst gedichtetes Lied der Krippenerzieherin über den Maulwurf gesungen und dazu getanzt wurde, haben die Kindergartenkinder ein selbstgestaltetes Buch mit dem Titel „Es tropft im Maulwurfshügel“ entstehen lassen. Auch einen Vormittag bei Optik Grünberg in Bischofswerda gab es.

Dass das Projekt entstanden ist und toll wurde, „ist den Kindern zu verdanken. Denn nur durch ihre Fragen und ihre Begeisterung hat es sich in so viele verschiedene Richtungen entwickelt“, schreibt der Elternrat. Doch die Erzieherinnen hätten die Fragen der Kinder auch wunderbar aufgenommen. Manchmal mussten sie sich sogar erst belesen. Der Elternrat: „Ein herzliches Dankeschön an die Kinder und Erzieherinnen aus unserem Kinderhaus und vor allem herzlichen Glückwunsch zur Zertifizierung.“ Als „Haus der kleinen Forscher“ wurde die Kita Großdrebnitz jetzt zum zweiten Mal zertifziert. (SZ)

zur Startseite