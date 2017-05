Auszeichnung für Jürgen Thomas Zum 70. Geburtstag erhält der verdiente BCO-Ehrenamtliche die goldene Ehrennadel des Deutschen Basketballbundes.

Jürgen Thomas vom BCO (li.) bei der Auszeichnung durch Manfred Haupt, dem Präsidenten des Basketballverbandes Sachsen. © privat

Basketball. Jürgen Thomas von Basketball-Club Ottendorf-Okrilla hat die höchstmögliche Auszeichnung erhalten, die ein Basketballer in Deutschland bekommen kann. Vom Deutschen Basketballbund erhielt er die Ehrennadel in Gold. Durch Manfred Haupt, dem Präsidenten des Basketballverbandes Sachsen, wurde die Auszeichnung übergeben.

Seit mehreren Jahrzehnten ist Jürgen Thomas als Spielleiter im Bezirk Dresden tätig. Durch seine unermüdliche Arbeit ist der Bezirk Dresden im Spielbetrieb gut aufgestellt. Immer wieder unterstützte der Ehrenamtliche vom BCO die Vereine bei Ihrer Arbeit. Als Spielleiter fand er oft Kompromisse. So gelingt es Thomas Jahr für Jahr, in fast allen Altersklassen einen Spielbetrieb zu organisieren. Außerdem ist er immer noch Trainer. Mit seiner U 12-Mannschaft sammelte Jürgen Thomas nicht nur im Bezirk und im landesweiten Wettbewerb, sondern auch auf Bundesebene Erfolge. Unter anderem nahm das BCO-Nachwuchsteam in den letzten Jahren immer wieder am Minifestival in Göttingen teil und präsentierte sich dort hervorragend. Auch in Zukunft will Thomas dem Basketball als Spielleiter oder Trainer treubleiben. (mr)

