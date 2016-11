Auszeichnung für Gymnasium Das Rudolf-Stempel-Gymnasium hat ein besonderes Schulfach auf den Stundenplan gesetzt. Dafür gab es nun einen Preis.

Das Christliche Gymnasium Rudolf Stempel veranstaltet am Sonnabend, dem 26. November, 10 bis 14 Uhr, einen Tag der offenen Tür. Im Schulhaus an der Langen Straße 51 a werden dann unter anderem Schülerarbeiten und Experimente zu sehen sein. © Sebastian Schultz

Das Rudolf-Stempel-Gymnasium hat am Wochenende den Preis „Selbstverständlich menschlich“ erhalten. Die Sächsische Jugendstiftung würdigte damit das Engagement der Schüler im Fach „Verantwortung“.

Die Schüler der 7. und 8. Klasse engagieren sich dabei mindestens einmal in der Woche in sozialen Einrichtungen. Sie geben beispielsweise Kindern mit Migrationshintergrund Nachhilfe oder gestalten das Nachmittagsprogramm auf der Kinderstation im Krankenhaus oder in Seniorenheimen. Ziel ist es, Engagement und Einsatzbereitschaft der Schüler für andere zu wecken.

Laut Schulleitung profitieren davon pro Schuljahr rund 300 Menschen. Der Preis „Selbstverständlich menschlich“ zeichnet junge Menschen im Alter von zwölf bis 27 Jahren aus, die sich für ein tolerantes Miteinander und interkulturellen Dialog engagieren. Sachsenweit wurden 39 Preise in Höhe von jeweils 500 Euro vergeben. (SZ)

zur Startseite