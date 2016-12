Auszeichnung für Görlitzer Biergeschichte Ein Görlitzer Hobbyhistoriker bekommt jetzt einen Preis für seine Biergeschichte. Ein Thiemendorfer auch, für eine Biografie.

Martin Herda, hier bei der Preisverleihung, schrieb eine Geschichte der Bierstadt Görlitz. © Christian Modla / Westend Commun

Görlitz. Seit Jahren erforscht Martin Herda die Geschichte des Bieres in Görlitz, würdigt die Brauhöfe und Brauereien der Stadt und des Landkreises Görlitz. Dazu hat er nicht nur ältere Literatur, sondern auch intensiv Archivalien ausgewertet.

Auf 232 Seiten seiner Biergeschichte zeichnete er so mit zahlreichen Illustrationen ein lebendiges Bild des Gewerbes. Am Donnerstag ist der Görlitzer Hobbyhistoriker dafür mit dem Sonderpreis des mitteldeutschen Historikerpreises ausgezeichnet worden. Er wurde in diesem Jahr zu dem Thema „500 Jahre Reinheitsgebot“ verliehen. Verbunden damit sind 500 Euro Preisgeld.

Ein zweiter Preis geht in den Landkreis Görlitz. Und zwar an Hans-Dietrich Haemmerlein nach Thiemendorf. Er hat eine Biografie über Alfred Brehm geschrieben, indem er Zeit- und Selbstzeugnisse von Brehm und dessen Zeitgenossen zu einer Geschichte zusammenfügte. Die Jury würdigte Haemmerleins Arbeit als akribisches und vorurteilsfreies Lebensbild Brehms, das dazu beitragen wird, die Leistungen des Biologen noch umfassender zu würdigen.

