Auszeichnung für Freitaler Ehrenamtler Der Oberbürgermeister lädt zu einem Empfang auf Schloss Burgk – und will die Arbeit weiter unterstützen.

Auf Schloss Burgk werden am Dienstagabend verdienstvolle Freiwillige prämiert. © Archiv: SZ/Thomas Morgenroth

Ohne ehrenamtliche Arbeit würde das Zusammenleben in Freital nicht funktionieren. Die Freiwilligen arbeiten in mehr als hundert Vereinen, aber zum Beispiel auch in Elternräten der Schulen und Kindergärten. Um dieses Engagement zu würdigen, lädt Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) am Dienstag zu einer Feierstunde auf Schloss Burgk ein. Die Gäste erwartet am Abend ab 18 Uhr ein kleines Kulturprogramm, Gespräche und Gedankenaustausch. Es ist die fünfte Ehrenamtsveranstaltung auf Schloss Burgk. Weil nicht alle Ehrenamtler gewürdigt werden können, hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Koordinationsbüro für soziale Arbeit rund 100 Personen für die Veranstaltung ausgewählt. In diesem Jahr stehen speziell die Mitstreiter der stadtteilorientierten Akteursrunden sowie Ehrenamtliche stadtweit tätiger Arbeitsgruppen im Fokus. Die Ehrenamtler organisieren zum Beispiel solche Veranstaltungen, wie das Lampionfest in Zauckerode, Kunst im Hof in Deuben und das Sommer- und Parkfest in Hainsberg. Aber auch andere Projekte wie der Wanderweg „Hainsberg mit allen Sinnen“ oder der historische Stadtteilrundgang in Niederhäslich sind durch das Engagement der Männer und Frauen entstanden.

„Ich möchte allen Eingeladenen, wie auch allen Engagierten in Freital überhaupt, für die geleistete Arbeit ausdrücklich ein großes Dankeschön aussprechen“, sagt Rumberg in einem Statement vorab. „Ihre Arbeit trägt nicht nur zu einem vielfältigen Leben für alle Generationen in Freital bei, sondern leistet auch Hilfestellung und Unterstützung für Menschen, denen es nicht immer gut geht“, so Rumberg. Die Stadt werde ein Partner bleiben, wenn es darum geht, ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen und zu fördern. (SZ)

