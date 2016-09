Auszeichnung für Ehrenamtliche Verdiente Rammenauer sollen für ihr Engagement gewürdigt werden.

In Rammenau - hier ein Blick auf die Ortsmitte mit dem Erbgericht - gibt es viele engagierte Einwohner. Einige davon sollen nun geehrt werden. © Steffen Unger

Rammenau vergibt einen Ehrenamtspreis. Voraussichtlich zum Neujahrsempfang Anfang nächsten Jahres werde diese neue Auszeichnung das erste Mal einem verdienten Bürger überreicht, sagte Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski auf Anfrage. Der Preis soll Rammenauern vorbehalten sein, die sich in besonderer Weise fürs Dorf engagieren.

Die Idee zum neuen Preis hatte Gemeinderat und Heimatvereinschef Udo Mangelsdorf. Man müsse die Leistungen der Ehrenamtlichen würdigen, sagte er auf Anfrage. Der Preis solle aber auch als Motivation verstanden werden. Ohne ehrenamtliches Engagement wären viele Entwicklungen und Veränderungen im Dorf unmöglich, so Mangelsdorf. Anfang dieses Jahres hatte er seine Idee im Gemeinderat eingebracht. „Wir haben ausgiebig darüber diskutiert und schließlich eine entsprechende Satzung verabschiedet“, so Hiltrud Snelinski. Demnach will die Gemeinde den Preis jährlich an maximal drei Personen verleihen, die sich auf kommunalpolitischem, wirtschaftlichem, architektonischem/denkmalpflegerischem, sozialem, sportlichem oder kulturellem Gebiet hervorragend für Rammenau einsetzten.

Rammenauer, Unternehmen, Vereine und Interessengemeinschaften können jetzt Kandidaten nominieren. Vorschläge mit schriftlicher Begründung müssen bis 15. Oktober bei der Verwaltung eingehen. Über die Vergabe entscheidet der Gemeinderat nichtöffentlich. (cm)

