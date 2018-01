Auszeichnung für Bautzener Verein Die MSV-Abteilung wird als bester Nachwuchsverein Sachsens ausgezeichnet.

Eine Szene von der Übergabe der Auszeichnung in Bautzen. © PR

Bautzen. Hohen Besuch gab es am vergangenen Sonnabend beim MSV Bautzen. Dietrich Hafenberg, Vizepräsident des Sächsischen Sportverbandes Volleyball (SSVB), übergab die Auszeichnung für den besten sächsischen Volleyball-Nachwuchsverein im Rahmen eines Spieltages der Männer-Sachsenklasse Ost vor zahlreichen Zuschauern und im Beisein von ehrenamtlichen Trainern, Übungsleitern, Nachwuchsspielern und Vertretern der MSV-Vereinsführung.

Hafenberg sagte dazu: „Der MSV Bautzen hat auch einen großen Mitgliederzuwachs im Kinder- und Jugendbereich zu verzeichnen. So nahmen die jungen MSV-Volleyballer in der vergangenen Saison mit sieben Teams an den sächsischen Jugendmeisterschaften teil. Der SSVB bedankt sich bei der Leitung des Vereins und den ehrenamtlich tätigen Volleyballfreunden für die sehr gute und erfolgreiche Arbeit und gratuliert herzlich zur Auszeichnung.“

Die Auszeichnung beinhaltet die kostenlose Mitgliedschaft im SSVB im Jahr 2018 und die kostenfreie Teilnahme am sächsischen Jugendspielbetrieb in der Saison 2017/2018. Die beste Platzierung in der Saison 2016/17 erreichten bei den Sachsenmeisterschaften übrigens die Mädchen der U 12 mit ihrem vierten Platz. In vielen Altersklassen starteten weitere Teams des MSV erfolgreich bei den ostsächsischen Bezirksmeisterschaften. (pr)

