Auszeichnung für Bäcker-Imagefilm

Ein Imagefilm über die Bäckerei Bärenhecke hat bei einem Wettbewerb in Hamburg gut abgeschnitten. Der 96-Sekunden-Streifen holte beim Wirtschaftspreis Stevie Award in der Kategorie „Bester Imagefilm Unternehmen/Unternehmensübersicht“ den zweiten Platz. Der Bärenhecke-Film wurde von der Dresdner Kommunikationsagentur Oberüber Karger konzipiert. Die Umsetzung übernahm die Leipziger Firma Picmention Video & Filmproduktion. Die Aufnahmen entstanden im August 2016 an zweieinhalb Drehtagen in Bärenhecke. Dort wurde in der Produktion, in der historischen Getreidemühle und im Müglitztal gedreht. 60 Stunden Filmmaterial kamen zusammen. Über das gute Abschneiden des Films freute sich auch Bärenhecke-Vorstand Roman Seifert: „Das Resultat und natürlich auch die Auszeichnung machen mich unglaublich stolz“, sagt er. „Wir merken in unserer Arbeit und vielen Gesprächen mit Partnern und Kunden, dass es nie wichtiger war als heute, den Wert von Erfahrung und Können bei traditionell hergestellten Bäckerei- und Konditoreiprodukten zu kommunizieren.“ (SZ/mb)

zur Startseite