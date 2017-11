Auszeichnung für Ausbildungsbetrieb Die Manufaktur Glashütte Original wird von der Industrie- und Handelskammer geehrt.

Der Uhrenhersteller Glashütte Original wird für seine Ausbildung ausgezeichnet. © Egbert Kamprath

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden zeichnet am Freitag, 24. November, die Manufaktur Glashütte Original als vorbildlichen Ausbildungsbetrieb aus. IHK-Präsident Günter Bruntsch sowie der Geschäftsführer Bildung, Torsten Köhler, werden eine entsprechende Urkunde der manufaktureigenen Uhrmacherschule Alfred Helwig übergeben. Ebenfalls ausgezeichnet wird das Edelstahlwerk Freital, sagt IHK-Pressesprecher Lars Fiehler. Am 1. November wurden bereits die Robert Bosch Power Tools GmbH in Sebnitz und das Berghotel Bastei mit dieser Auszeichnung gewürdigt. Mit der Urkunde attestiert die IHK den Betrieben, dass ihre Ausbildung eine dauerhaft anhaltende Qualität und eine hohe Erfolgsquote hat. (SZ/mb)

zur Startseite