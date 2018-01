Ausweichmanöver misslingt Eine Frau will einen Hund schonen und baut dennoch einen Unfall.

Bei der Schussfahrt über die Verkehrsinsel wurde der VW beschädigt. Auch die Feuerwehr musste ran. © Rocci Klein

Demitz-Thumitz. In Demitz-Thumitz kam es am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Als eine Frau mit ihrem VW laut eigenen Aussagen einem Hund ausweichen wollte, krachte sie über eine Verkehrsinsel in der Rätzestraße und mähte zwei Schilder platt. Bei dem Unfall rissen am Fahrzeug mehrere Leitungen, Flüssigkeiten liefen aus. Die Freiwillige Feuerwehr Demitz-Thumitz war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und band die auslaufenden Flüssigkeiten. Während der Unfallaufnahme war die Rätzestraße voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Die Frau sowie die beiden Hunde im Fahrzeug blieben bei dem Unfall unverletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (szo)

