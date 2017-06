Ausweichmanöver endet im Graben Ein 60-Jähriger ist mit seinem Renault unterwegs, als ihm ein anderes Auto auf der Straßenmitte entgegenkommt und zum Ausweichen zwingt. Der Verursacher flüchtet vom Unfallort.

Bei einem Unfall in Meißen ist ein 60-Jähriger am Montagvormittag verletzt worden. Laut Polizei war der Mann mit seinem Renault gegen 8.35 Uhr auf der Querallee in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als ihm kurz vor der Wilsdruffer Straße ein unbekanntes Fahrzeug auf der Straßenmitte entgegen kam und ihn zu einem gefährlichen Ausweichmanöver zwang. In der Folge kam der 60-Jährige mit seinem Auto von der Straße ab, landete im Straßengraben und erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Der Unfallbeteiligte fuhr ohne anzuhalten davon.

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 4 weiter Betrunken mit Pocket-Bike unterwegs Großenhain. Am Mittwochabend stoppten Beamte des Polizeireviers Großenhain einen 21-Jährigen, der mit einem Pocket-Bike auf der Straße An der Elmobrücke unterwegs war. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,02 Promille. Weiterhin wird gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Unfall mit 15000 Euro Schaden Lampertswalde. Eine 43-Jährige fuhr am Donnerstagmorgen mit einem Audi von Schönborn in Richtung Weißig a.R und wollte die Kreuzung Lampertswalde/Schönborn/Blochwitz/Weißig überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Audi. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15000 Euro. Alkoholisierte Autofahrer gestoppt Gröditz/Riesa. Drei betrunkene Autofaher innerhalb von nur einer Stunde stellten Beamte des Polizeireviers Riesa in der Nacht zum Donnerstag fest. Zunächst stoppten die Polizisten einen Opel auf der Heinrich-von-Kleist-Straße in Gröditz. Der Atemalkoholtest beim Fahrer (47) ergab einen Wert von 0,88 Promille. Gegen 00.50 kontrollierten die Beamten auch die Fahrerin (45) eines Toyota auf der Wainsdorfer Straße in Gröditz. Ihr Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,72 Promille. Kurz nach ein Uhr ergab auch die Kontrolle eines BMW-Fahrer (40) in Riesa auf der Heydaer Straße, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Gegen alle drei Fahrzeugführer wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze gefertigt. Zeugen zu Parkplatzrempler gesucht Ebersbach. Am Mittwochnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen Skoda Fabia auf einem Parkplatz an der Hohndorfer Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Fabia entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallwagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Nun fahndet die Polizei nach dem Fahrer und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer Angaben zu dem unbekannten Unfallwagen oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen entgegen. (SZ)

