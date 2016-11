Ausweichmanöver endet im Feld Nur durch das Ausweichen auf ein angrenzendes Feld konnte ein Peugeotfahrer einen schweren Unfall verhindern. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 57 Jahre alte Fahrer eines Peugeot konnte am Dienstagmorgen gerade noch einen frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto verhindern. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden mitteilt, war der Mann gegen 7 Uhr mit seinem Van aus Bockwen kommend auf der Wilsdruffer Straße in Richtung Meißen unterwegs, als ihm kurz vor dem Ortseingang ein schwarzes Auto mit Meißner Kennzeichen in einer leichten Kurve auf seiner Fahrspur entgegenkam. Obwohl er die Strecke nicht komplett einsehen konnte, hatte der Fahrer des Wagens offensichtlich versucht, einen Lastwagen und einen Bus zu überholen.

Nur durch das Ausweichen auf das angrenzende Feld konnte der Peugeotfahrer einen Zusammenstoß verhindern. Dabei stieß er jedoch gegen einen Leitpfosten. Ob er sich bei dem Unfall verletzte, teilt die Polizei nicht mit.

Aus dem Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 4 weiter Auffahrunfall mit 5000 Euro Schaden Großenhain. Der 49-jährige Fahrer eines Renault Megane befuhr die Zschauitzer Landstraße aus Richtung Lenz kommend in Richtung Großenhain. In Höhe einer Tankstelle fuhr er auf einen vorausfahrenden VW Caddy auf, der nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Zeugen zu Parkplatzrempler gesucht Großenhain. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Riesaer Straße in Großenhain stieß ein Unbekannter beim Ausparken gegen einen blauen Ford Focus, an welchem dadurch ein Sachschaden von rund 900 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden telefonisch unter der Rufnummer 0351/4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen. Fahrraddiebstahl aufgeklärt Großenhain. Zwei Großenhainer im Alter von 17 und 18 Jahren müssen sich derzeit wegen eines Fahrraddiebstahls verantworten. Die beiden hatten am 21. Oktober das Fahrrad eines 15-jährigen Schülers gestohlen. Ermittler waren ihnen auf die Spur gekommen, da Teile des Fahrrades zwischen den Mülltonen des Großenhainer Berufsschulzentrums gefunden worden. Die beiden Tatverdächtigen waren Schüler dieser Einrichtung.

Weil der Unfallverursacher nicht anhielt und flüchtete, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise geben können. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist der beschriebene schwarze Pkw mit Meißner Kennzeichen heute Morgen aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zum Fahrer machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 entgegen. (szo)

