Ausweichmanöver auf der A 4 Gesucht wird ein weißer Sattelzug, der am 24. August auf der A 4 in Richtung Eisenach unterwegs war. Durch das plötzliche Ausscheren auf den mittleren Fahrstreifen, kollidierten andere Fahrzeuge.

Dichter Verkehr auf der Autobahn. Ein unbekannter weißer Sattelzug hat vermutlich andere Fahrzeuge übersehen bei seinem plötzlichen Überholmanöver. © Symbolfoto/Marko Förster

Striegistal/A 4. Kurz vor der Anschlussstelle Berbersdorf kam es zu einem Verkehrsunfall. Gesucht wird ein bisher unbekannter weißer Sattelzug, der für den Zusammenstoß zwei weiterer Fahrzeuge verantwortlich ist.

Ein weißer Sattelzug, ein Opel Meriva und ein Pkw Mercedes befuhren am 24. August, gegen 9 Uhr, die A 4 in Richtung Eisenach. Ungefähr einen Kilometer vor der Anschlussstelle Berbersdorf scherte der unbekannte Sattelzug zum Überholen plötzlich vom rechten in den mittleren Fahrstreifen aus.

Der dort befindliche Opel-Fahrer (54) wich in den linken Fahrstreifen aus, um eine Kollision mit dem Sattelzug zu verhindern. Dabei kollidierte der Opel mit dem im linken Fahrstreifen fahrenden Mercedes (Fahrer: 46). Eine Berührung zwischen dem Sattelzug, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, und dem Opel gab es nicht. Am Opel und dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6 000 Euro. Verletzt wurde niemand. (szo)

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten weißen Sattelzug machen können. Unter Telefon 0371 8740-0 werden Hinweise im Autobahnpolizeirevier Chemnitz entgegengenommen.

