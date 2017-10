Ausweichen oder abbremsen?

Warum kommt es im Herbst verstärkt zu Wildunfällen?

Im Herbst und Frühjahr werden mehr Tiere auf deutschen Straßen überfahren als zu anderen Jahreszeiten. Das belegt die Statistik der Polizei Dresden. Demnach kam es im vergangenen Jahr auf Straßen des Landkreises insgesamt zu 967 Wildunfällen – im Schnitt 80 pro Monat. In den Monaten April und November wurden jeweils mehr als 100 Unfälle durch Wild verursacht. Im Juni 2016 waren es dagegen nur 60. Dafür gibt es mehrere Gründe, sagt Kristina Funke vom Forstbezirk Bärenfels. Zum einen werde es in diesen Jahreszeiten am Morgen später hell und am Abend früher dunkel. Deshalb treffen die Tiere während ihrer Nahrungssuche öfter mit dem Berufsverkehr zusammen. Fahrer sollten besonders in den frühen Abend- und Morgenstunden mit Wildwechseln rechnen, so Funke.

Zum anderen seien die Tiere im Herbst besonders aktiv. Das liege an der Paarungssuche und weil sie, nachdem die Felder abgeerntet sind, die Landschaft weiträumig auf der Suche nach einem Winterplatz durchstreifen. „Im Herbst beunruhigen Pilzsucher die Wildtiere und schrecken sie auf.“ Besonders oft würden Wildunfälle bei Nebel oder Regen passieren. Denn dann sei das Sichtfeld des Fahrers eingeschränkt. Generell sei es besonders bei der nassen Jahreszeit wichtig, vorausschauend und vorsichtig zu fahren.