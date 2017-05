Ausweich für Indianer Damit Wanderfalken in Ruhe brüten können, musste ein Ersatzort fürs Karl-May-Fest her. Nun gibt es mehrere.

Der indianische Künstler Ed E. Bryant aus Kanada wird im Karl-May-Museum einen sieben Meter hohen Totempfahl bauen. Dazu lädt er Interessierte an den kommenden beiden Wochenenden zu einem Workshop ein. Der Pfahl wird zu den Festtagen auf der Lichtung „Kleine Feder“ aufgestellt. © Arvid Müller

Ganz zart leuchtet die kleine Blüte der Walderdbeere, hat sich zur Sonne gedreht. Es raschelt. Im Unterholz hüpft eine Amsel. Efeu rankt über den Boden. Es ist idyllisch auf der kleinen Waldlichtung im Lößnitzgrund neben der Einfahrt zum Dorfgrund. Nach so einem Ort haben die Organisatoren der Karl-May-Festtage gesucht. Und zwar fieberhaft. Denn viel Zeit blieb nicht, um einen Ersatz für den Steinbruch Hoher Stein zu finden.

Mehrere schlaflose Nächte hätte es gegeben, sagt Oberbürgermeister Bert Wendsche. Denn ausgerechnet an der Kultstätte schlechthin darf in diesem Jahr nicht gefeiert werden. Wendsche spricht von besonderen Naturschutzherausforderungen. Was er damit meint, ist längst klar. Ende April wurde bekannt, dass ein Vogelpärchen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung macht. Zwei Wanderfalken haben sich den Steinbruch als Brutstätte ausgesucht. Dort, wo sonst die eingeladenen Indianer tanzen und trommeln, haben sie ihren Horst gebaut. Von der Unteren Naturschutzbehörde gab es ein Feierverbot, um die gefährdete Vogelart zu schützen. Da halfen auch keine Verhandlungen.

Die Organisatoren mussten sich beugen. „Wir wollen das Fest im Einklang mit den natürlichen Gegebenheiten gestalten“, sagt der OB. Doch auf Verständnis stieß die Entscheidung nicht bei jedem. Bei Facebook wurde wild diskutiert. Von Spielchen und Wichtigtuerei der Naturschutzbehörde war dort die Rede. Ein User warf der Behörde Doppelmoral vor. Auch derbere Kommentare gab es.

Doch egal, wem es nun passte oder nicht: Ein Ersatzplatz musste her. „Wir haben den Lößnitzgrund durchforstet, um andere Orte zu finden“, sagt Helmut Raeder, der künstlerische Leiter der Festtage. Nun gibt es gleich mehrere.

An der Lichtung am Dorfgrund – sie trägt den Namen „Kleine Feder“ – liegen noch Sägespäne. Frische Baumstümpfe zeugen davon, dass hier in letzter Zeit ordentlich gearbeitet wurde, um Platz zu schaffen. Einige Bäume und Totholz verschwanden, auch damit mehr Licht auf die Fläche fällt. Am Festwochenende werden hier Häuptlinge und Tänzer der Oneida Indian Nation Tänze und Gesänge aufführen und den Besuchern ihre traditionellen Geschichten erzählen. Der indianische Künstler Ed E. Bryant vom Stamm der Tsimshian präsentiert einen sieben Meter hohen Totempfahl. Der kanadisch-indianische Musiker Logan Staats spielt ebenfalls auf der Lichtung.

Auch wenn der Hohe Stein gesperrt bleiben muss, gebe es keine Abstriche beim Programm, sagt Raeder. „Wir haben versucht, die Orte, die wir haben, mit neuen Inhalten zu füllen.“ Dadurch werde das Programm in diesem Jahr sogar noch vielgestaltiger, so der künstlerische Leiter.

Neu ist der Veranstaltungsort „Kleiner Stein“ , schräg gegenüber von der Westernstadt Little Tombstone. Über einen Waldpfad kommt man an die Stelle. Dort soll in diesem Jahr ein Abenteuerspielplatz für Kinder aufgebaut werden. Auch wenige Hundert Meter weiter fanden die Organisatoren einen neuen Platz für Veranstaltungen. Auf der Lichtung „Schlauer Fuchs“ ist Scharfsinn bei Indianerspielen gefragt.

Über eine Band, die bei den Festtagen spielt, freut sich Raeder besonders. „Da haben wir einen Treffer gelandet“, sagt er. „The Death South“ aus Kanada haben bei Youtube schon über zehn Millionen Klicks bekommen. Am Sonnabend spielen sie ihren Mix aus Folk und Bluegrass in der Westernstadt um 17 und um 20.30 Uhr.

Bekannt sein dürfte vielen Besuchern auch einer der diesjährigen Schirmherren. Der Abenteurer und Naturfilmer Andreas Kieling erzählt von seinen Erlebnissen und gibt einen Einblick in die Welt der Tiere. Am Sonnabend um 19 Uhr spricht Kieling in der „Kleinen Feder“ mit Weltenbummlern, indianischen Häuptlingen und orientalischen Gästen. Anschließend präsentiert er zur Filmnacht einen seiner Tierfilme.

Insgesamt gibt es in diesem Jahr 16 Veranstaltungsorte. Die Organisatoren rechnen mit 30 000 Festbesuchern.

