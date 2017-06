Auswahl des neuen Kita-Trägers läuft Die Knobelsdorfer Kita wird privatisiert. Die Mitarbeiter haben ein Mitspracherecht. Doch der Stadtrat hat das letzte Wort.

„Die Bewerbungsphase läuft“ – Bürgermeister Steffen Ernst. © André Braun

Die Entscheidung für den neuen Träger der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Knobelsdorf soll Anfang Juli fallen. „Die Bewerbungsphase läuft“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) auf DA-Nachfrage. Die Kommune gibt die Einrichtung in freie Trägerschaft. „Bei den Gesprächen sind die Leiterin Frau Weidensdorfer und Ortsvorsteherin Helga Busch eingebunden“, so Ernst.

Die Bewerber werden ihre Vorstellungen den Mitgliedern des Kultur- und Sozialausschusses präsentieren. Anschließend werde sich der Verwaltungsausschuss mit der Privatisierung beschäftigen. „Im Stadtrat am 6. Juli wird ein Beschluss gefasst und somit der neue Träger bestimmt“, so Ernst.

Die Kita „Wirbelwind“ ist die einzige der fünf Waldheimer Einrichtungen, die sich in kommunaler Hand befindet. Aus verwaltungstechnischen und finanziellen Gründen soll sich das ändern (DA berichtete). „Wir entlasten damit unsere Verwaltung. Der Betrieb ist mit viel Bürokratie verbunden“, sagt er. Für die Kinder und Erzieher würden sich die Bedingungen nicht verschlechtern. Die übrigen vier Einrichtungen haben bereits einen externen Träger: die integrative Kita „Schulbergstrolche“ den Deutschen Kinderschutzbund Döbeln, die Kindertagesstätten „Zschopauknirpse“ und „Wasserplanscher“ die Volkssolidarität und die Kita „Tierhäuschen“ die Awo Kinderwelt gGmbH. (DA/sol)

