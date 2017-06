Auswärtssieg mit Wermutstropfen Ein Erfolg in Friedrichshagen war für die Waldheimer fest eingeplant. Dennoch gab es Unwägbarkeiten.

Im letzten Auswärtsspiel der Saison mussten die Herren 55 des 1. TC Waldheim in der Tennis-Ostliga abermals nach Berlin reisen. Der TC Orange-Weiß Friedrichshagen, bisher mit zwei Siegen und drei Niederlagen, sollte für die Zschopaustädter nicht das ganz große Hindernis auf dem Weg zum Ostligameister sein. Die Gäste gewannen 5:4, doch hatte dieses Spiel seine Unwägbarkeiten. Klaus Pluhm, ein Schlüsselspieler des TCW-Teams, verletzte sich beim Stand von 3:6, 6:0 und 1:5 im Match-Tiebreak erheblich. Er konnte die letzten Punkte nur aus dem Stand spielen und hatte so keine Chance mehr. Jiri Mares siegte klar, Hans Richter war chancenlos, sodass es mit einem 1:2-Rückstand in die zweite Runde ging.

Durch überlegene Siege von Ernst Schneider und Milos Valek schafften die Waldheimer bei einer deutlichen Niederlage von Wolfgang Kühne den 3:3-Ausgleich. Nun galt es, eine neue Doppelvariante zu finden, da Pluhm als starker Doppelspieler ausfiel. Schneider/Richter und Mares/Valek sollten die zwei siegbringenden Punkte erspielen und diese Variante ging auf. Allerdings hing der erste Satz von Schneider/Richter und damit der Gesamtsieg am seidenen Faden. Nach vielen leichten Fehlern geriet die Paarung schnell 1:4 und 0:40 in Rückstand. Doch dann zeigten die Berliner eine Schwächephase, die Zschopaustädter wurden stabiler und erkämpften sich doch noch den Satz. Im zweiten brachten sie nach schneller Führung das Match über die Runden. Mares/Valek, die so auch noch nie zusammengespielt hatten, schonten mit einem souveränen Zwei-Satz-Sieg die Nerven ihrer Mannschaftskameraden.

Damit landeten die Waldheimer den vierten 5:4-Erfolg der laufenden Saison bei einem 7:2 und einem 9:0. Das letzte Spiel am Sonntag gegen Rostock muss nun unbedingt gewonnen werden, um Ostligameister zu werden. „Wir haben das schlechteste Matchpunktverhältnis der führenden drei Mannschaften. Inwieweit Klaus Pluhm zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Die Mannschaft wünscht gute Besserung“, sagte Teamchef Ernst Schneider. (DA/es)

