Auswärtssieg für SG Crostwitz Die Elf von Trainer Thomas Hentschel besiegt den Spitzenreiter FSV Oderwitz. Weixdorf-Spiel wird verlegt.

© dpa

Fußball. Das war schon eine kleine Überraschung, was die von Ex-Budissa-Coach Thomas Hentschel betreuten Crostwitzer am Sonnabend auf dem Kunstrasenplatz in Herrnhut ablieferten. Vor 94 Zuschauern besiegten die Gäste den Spitzenreiter FSV Oderwitz 92 glatt mit 2:0 (0:0). Michael Müller hatte die SG kurz nach der Halbzeitpause mit 1:0 in Führung gebracht (48.). Nur vier Minuten später verwandelte Tomas Polivka einen Elfmeter zum 2:0. Dabei blieb es bis zum Schluss und Crostwitz reiste mit drei wichtigen Punkten im Gepäck nach Hause.

Zur gleichen Zeit stieg beim SV Zeißig das Abstiegsduell gegen die Gäste vom SC Borea Dresden. Beide Teams waren vor dieser Partie mit 14 Zählern punktgleich und standen direkt hinter Crostwitz auf den Plätzen elf und zwölf. Am Ende mussten sich die von Stefan Hoßmang trainierten Zeißiger mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Erst in der Schlussminute gelang der Hoßmang-Elf der erste Treffer durch Christopher Franke, nachdem Philipp Wagner (28.) und Simon Priebs (68.) die Dresdner auf Siegkurs gebracht hatten.

Derweil wurde das Gastspiel der SG Weixdorf beim SV Rot-Weiß Bad Muskau auf den 7. April (15 Uhr) verlegt. Mit einem Auswärtssieg hätten sich die SG-Kicker – einen günstigen Verlauf der anderen Spiele vorausgesetzt – vom neunten auf den fünften Platz verbessern können. Den belegte vor dem Wochenende Bad Muskau mit 21 Zählern vor vier Mannschaften mit jeweils 20 Punkten, darunter auch Weixdorf.

Und die Randdresdner hatten sich auch schon schön warm geschossen vor dem geplanten Punktspielauftakt. Den letzten Test beim Heidenauer SV gewann Weixdorf mit 9:3, wobei Riko Klausnitzer fünf Tore erzielte. Im Sonntag-Punktspiel trennten sich Laubegast und der SV Oberland Spree mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

zur Startseite