Auswärtssieg! Die Füchse stehen Viertelfinale In Bad Nauheim brillieren die lausitzer nicht mit einem Angriffsfeuerwerk, sondern mit nervtötender Abwehrarbeit.

Kyle Just hat gut lachen: In seinem dritten Spiel für die Füchse erzielte der Kanadier sein zweites Tor, ein ganz wichtiges. © Thomas Heide

Es ist geschafft! Die Lausitzer Füchse haben sich mit einem 2:0-Auswärtssieg in bad Nauheim endgültig die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale geschafft, sind angesichts der Niederlagen der dahinter liegenden Teams aus Freiburg (zu Hause gegen Crimmitschau), Ravensburg (in Kassel) und Bayreuth gegen Bietigheim vom sechsten Tabellenplatz nicht mehr zu verdrängen. Es geht sogar noch mehr: Auch der Tabellenvierte Dresden und der bisherige -fünfte Kaufbeuren haben verloren, so dass die Füchse wieder auf Platz fünf nach vorn gerückt, punktgleich mit Dresden. In den drei verbleibenden Spielen geht es jetzt um diesen vierten Platz, denn der Vierte spielt im Viertelfinale gegen den Fünften und genießt Heimrecht – muss also „nur“ alle seine Heimspiele gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen.

Der Sieg der Lausitzer Füchse am Sonntag war eher ein „schmutziger“. Über weite Strecken der Partie waren die Gastgeber am Drücker, aber die Füchse verteidigten kompromisslos. Das Spiel begann allerdings mit einer Überzahl für die Füchse, in der allerdings die Nauheimer bei zwei Unterzahlkontern die besseren Chancen hatten. Wenig später lief Florian Lüsch allein auf das Tor der Gastgeber zu, schaffte es aber nicht, unter Bedrängnis richtig zum Abschluss zu kommen. Im ersten Abschnitt war das Spiel noch völlig ausgeglichen. Die beste Chance hatte Swinnen mit einem Pfostenschuss (11.). Die Gastgeber versuchten es immer wieder mit verdeckten Schüssen, aber Torwart Konstantin Kessler (Backup war diesmal Chadim) war immer aufmerksam zur Stelle.

Zu Beginn des Mitteldrittels gelang Kyle Just, der für Jakub Svoboda spielen durfte, der wichtige Treffer zum 0:1. Ab da wurde es ein anderes Spiel. Die Bad Nauheimer, die unbedingt gewinnen mussten, um die Abstiegsrunde zu vermeiden, rannten bedingungslos an. Als Füchse-Verteidiger Parkkonen auf die Strafbank musste, hatten die Füchse Reisenglück, dass es bei der Führung blieb. Die Bad Nauheimer setzten sich vor dem Tor fest und erspielten sich Chancen fast im Sekunden-Takt. Torwart Kessler hielt, was zu halten war. Aber ein Bad Nauheimer verfehlte auch nach einem Abpraller das fast leere Tor, Alamov traf außerdem den Pfosten. Nach überstandener Unterzahl fingen sich die Füchse wieder, auch wenn Bad Nauheim optisch am Drücker blieb. Gegen Ende des Mitteldrittels hatten die Lausitzer Füchse nach zwei Strafen gegen Bad Nauheim über drei Minuten Überzahl, 32 Sekunden sogar doppelte. Aber aus dieser Situation machten die Füchse viel zu wenig, ließen die Zeit verstreichen, ohne zu großen Chancen zu kommen.

Es ging also mit der knappen Füchse-Führung in den Schlussabschnitt. Und der begann mit einem Schuss an den Außenpfosten von Bad Nauheims Alamov und wenig später einer Strafe gegen Götz. Aber die Füchse überstanden diese Unterzahl nahezu problemlos, konnten sich immer wieder befreien. Trotzdem nahm der Durck de rGastgeber immer weiter zu. Zwischen der 48. und 50. Minute kamen die Füchse nicht mehr aus dem eigenen Drittel, obwohl es keine Unterzahl war. Aber die Spieler (besonders Heyer, Bohac) blockten die meisten Schüsse ab, und Torwart Kessler machte einfach keinen Fehler, war immer wieder zur Stelle. Ähnlich war es wenig später, als Bohac eine letzte Strafe für die Füchse kassierte. Den inzwischen verzweifelt wirkenden Gastgebern viel einfach nichts ein, die Füchse konnten sich immer wieder befreien. Zwei Minuten vor Schluss kassierten die Gastgeber noch eine Strafe. Die Füchse konnten die restliche Zeit (fast) in Überzahl zu Ende spielen und riskierten entsprechend wenig. Als die Bad Nauheimer dann doch zu einem Konter ansetzten, verließ ihr starker Torwart Rämö das Tor für einen fünften Feldspieler. Aber die Füchse eroberten den Puck, Hayes passte auf Swinnen, der wenig Mühe hatte, zur Entscheidung ins leere Tor zu treffen. Trainer Hannu Järvenpää lobte nach dem Spiel die Einstellung seiner Mannschaft.

Jetzt geht es schon am Dienstag weiter mit einem Spiel in Rosenheim. Der Tabellenzwölfte muss in die Playdowns, will aber wegen des Heimrechts in der ersten Runde unbedingt diesen Platz halten.

Statistik

EC Bad Nauheim – Lausitzer Füchse 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 Kyle Just 22:23 (Assist: Heyer, Parkkonen)

0:2 Dennis Swinnen 59:23 (Empty net, Überzahl, Hayes)

Ravensburg

Tor: Rämö

Verteidigung: Gerstung, Slaton, Erk, Kohl, Johansson, Ketter, Götz, Pfänder

Sturm: Pauli, Aab, Harald Lange, Lascheit, Alanov, Sarault, Hofland, Pauker, Krestan, Dineen, Meisinger

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Fischer, Bruneteau

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Just, Hayes, Swinnen – Lüsch, Schmidt, Warttig

Schiedsrichter: Sven Fischer

Strafen: Bad Nauheim 10, Weißwasser 10

Zuschauer: 2 164

