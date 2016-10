Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Die Lausitzer Füchse gewinnen beim SC Riessersee mit 5:2. Die erste Reihe erzielt die ersten vier Tore.

Gefahr war immer wieder vor dem Tor der Gastgeber. Dieser Schuss ging über das Tor, aber Kapitän André Mücke lauerte vor dem Garmischer Torwart Ilya Sharipov schon wieder. © Titus Fischer

Die Lausitzer Füchse haben den leichten Abwärtstrend der insgesamt guten ersten Wochen (am ersten Wochenende fünf Punkte, dann drei, dann zwei) gestoppt. Beim bisherigen Tabellenzweiten SC Riessersee gelang am Freitagabend ein überzeugender 5:2-Sieg. Überragend war dabei die erste Sturmreihe mit Roope Ranta, Thomas Götz und Dennis Palka, die an den ersten vier Füchse-Treffern beteiligt waren.

Das Spiel in Garmisch-Partenkirchen begann ideal für die Lausitzer Füchse. Zwar konnten sie eine erste Überzahl nicht nutzen, aber wenig später fiel ein kurioses Tor für Weißwasser. Dennis Palka schoss, Riessersee-Verteidiger Mayr blockte. Der Puck stieg nach oben. Vollmer, der Kapitän der Gastgeber, wollte ihn kurz vor dem Tor mit der Hand aus der Luft fischen, warf sich die Scheibe aber über die eigene Schulter, vornbei am verdutzten Torwart Sharipov ins eigene Tor (5.). Es kam noch besser für die Weißwasseraner. Nach einer schönen Kombination tauchte Topscorer Roope Ranta allein vor dem Gästetot auf, schoss und nagelte den Abpraller unter die Latte (8.). Aus einer Chance hatten die Füchse bis dahin zwei Tore gemacht. Riessersee bekam eine Möglichkeit, als Füchse-Mittelstürmer Sean Fischer auf die Strafbank musste. Topscorer Mattias Beck hatte in der Überzahl eine gute Chance. Der Schwede Mattias Beck scheiterte aber an Füchse-Torwart Franzreb. Die beste Chance zum Anschlusstreffer hatten die Füchse nach einer tollen Kombination über Eichinger und Oakley, aber Beck schoss vorbei (12.). Danach blieben die Füchse in eigener Überzahl erneut harmlos, hatten wenig später aber das Unterzahlspiel im Griff, als Mücke raus musste.

Im Mitteldrittel begannen die Füchse stärker. Lüsch hatte gleich eine gute Chance, schoss aber vorbei (22.). Und Schmidt scheiterte nach schönem Zusammenspiel mit Swinnen an Torwart Sharipov. Der Anschlusstreffer der Gastgeber viel fast ein wenig überraschend. Mayr hatte von der Blauen Linie abgezogen. Der Puck wurde abgefälscht und landete im Tor. Der Treffer gab den Gastgebern Auftrieb. Der wurde jäh gestoppt, als die Füchse mit einem Überzahltreffer den alten Abstand wieder herstellten (36.). Diesmal waren die Füchse gut ins Drittel der Garmischer gekommen, Parkkonen hatte von der Blauen Line abgezogen, Sharipov musste prallen lassen und Palka stand bereit, um einzunetzen, Danach schien es, als sollten die Füchse den Zwei-Tore-Vorsprung mit in die zweite Drittelpause nehmen. Aber die Gastgeber kamen doch noch zum Anschlusstreffer. Diesmal hatte McDonough aus der Distanz abgezogen, Campbell verwertete 36 Sekunden vor der Drittelsirene den Abpraller. Damit war klar: Es würde ein heißes Schlussdrittel geben.

Die Gastgeber begannen dann auch wie die Feuerwehr, übten viel Druck aus und erspielten sich Chancen durch Wilhelm und Thomas. Aber Füchse-Torwart Franzreb war auf dem Posten. So langsam konnten die Füchse das Spiel aber wieder ausgeglichener gestalten. Und als die insgesamt überragende erste Reihe ein viertes Mal zuschlug, war das Spiel praktisch entschieden. Roope Ranta hatte eine Schusschance, Patrik Parkkonen war beim Abpraller zur Stelle und netzte ein (50.). Überhaupt war in der gesamten Partie auffällig, dass die Füchse bei Abprallern munterer und oft schneller am Puck waren. Das verbliebene letzte Fünkchen Hoffnung raubte dann Nick Bruneteau den Gastgebern. Der Füchse-Verteidiger startete nach einem Pass ein Solo, ließ einen Gegenspieler aussteigen und vernaschte auch noch Torwart Sharipov. Danach war allen klar, dass die Füchse mit drei Punkten nach Hause fahren, auch wenn Oakley für den Gastgeber noch den Pfosten traf.

Für die Füchse ging es in der Nacht auf die weite Heimreise. Im Bus waren die Gedanken bei vielen sicher schon beim Sonntag. Um 17 Uhr kommt es zum Derby gegen Dresden – ein Sechs-Punkte-Wochenende wäre grandios.

Statistik

SC Riessersee – Lausitzer Füchse 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

0:1 Dennis Palka 4:29 (Assist: Götz, Ranta)

0:2 Poope Ranta 7:15 (Palka, Götz)

1:2 Simon Mayr 29:34 (Driendl)

1:3 Dennis Palka 35:17 (Überzahl, Parkkonen, Ranta)

2:3 Scott Campbell 39:24 (Eder, Mc Donough)

2:4 Patrik Parkkonen 47:06 (Ranta, Götz)

2:5 Nick Bruneteau 50:40 (Swinnen, Schmidt)

Riessersee

Tor: Sharypov

Verteidigung: Thomas, Hüfner, Draxinger, Wilhelm, Hummer, Eichinger, Mayr

Sturm: Vollmer, Driendl, Campbell, Endress, Oakley, McDonough, Gschmeißner, Beck, Rimbeck, Eder, Malzer

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Ostwald, Parkkonen – Mücke, Bohac – Geiseler, Bruneteau

Sturm: Ranta, Götz, Palka – Lüsch, Fischer, Heyer – Svoboda, Schmidt, Swinnen – Warttig, Kubail, Hoffmann

Schiedsrichter: Tony Engelmann

Strafen: Riessersee 6, Weißwasser 6

Zuschauer: 1 795

