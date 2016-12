Auswärtssieg beim Meister Die Lausitzer Füchse bezwingen mit einer cleveren Leistung die Kassel Huskies – der siebente (!) Auswärtssieg in Folge.

Hier jubeln die Lausitzer Füchse über ihren ersten Treffer in Kassel, den Thomas Götz (Nummer 96) erzielte. © Malte Diekmann

Die Lausitzer Füchse haben auch im letzten Auswärtsspiel des Jahres ihre unglaubliche Auswärtsserie fort. Bei den Kassel Huskies, immerhin der amtierende Zweitliga-Meister, gewannen die Füchse mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). Weißwasser zieht mit diesen drei Punkten wieder an Dresden vorbei auf den vierten Tabellenplatz.

Die Lausitzer Füchse mussten auf Verteidiger Dominic Bohac wegen einer Handverletzung verzichten, für ihn spielte der junge Erik Hoffmann. Das Spiel begann mit hohem Tempo, nach zehn Sekunden der ersten Chance (Götz fälschte einen Hoffmann-Schuss ab), einer Strafe gegen Kassel und dem Führungstreffer für die Füchse. Dennis Palka lief auf der linken Seite ins Drittel und brachte den Puck vors Tor, wo der heranstürmende Thomas Götz Torwart Keller keine Chance ließ. Danach wurden die Füchse immer mehr in das eigene Drittel gedrückt. Aber die Abwehr hielt stand, und Torwart Maximilian Franzreb, der trotz der Niederlage gegen die Löwen Frankfurt im Tor stand (sonst wechselt Trainer Järvenpää immer nach Niederlagen), machte einen souveränen Eindruck. Die Füchse kamen zu einigen wenigen gefährlichen Kontern. Swinnen scheiterte nach einem Solo an Torwart Keller. In der letzten Minute mussten die Füchse eine 4:3-Unterzahl überstehen, schafften das aber problemlos.

Das Mitteldrittel begann aber mit einer Überzahl für die Kasseler, die dabei viel Druck aufbauten. Gerade als Geiseler wieder von der Strafbank kam, konnte aber Merl abziehen. Franzreb hatte zwar freie Sicht, aber der Schuss schlug über der Schulter zum Ausgleich ein. Danach erhöhten die Kasseler den Druck. Auch bei Spielergleichzahl spielten sie ein gefühltes Powerplay. Auffällig bei den Gästen war Verteidiger Steve Hanusch, der wie Toni Ritter aus Weißwasser stammt und inzwischen für Kassel spielt. Der Verteidiger scheiterte aber mehrfach am starken Franzreb. Die Füchse waren bei Kontern gefährlich, mussten allerdings aufpassen., als Hungerecker nach einem gelupften Pass und später Klinge allein vor Franzreb auftauchten. Aber der Füchse-Torwart blieb Sieger, beim zweiten Mal mit Unterstützung von Verteidiger Parkkonen. Als von beiden Mannschaften nach Strafen nur vier Spieler auf dem Eis waren, wirkten die quirligen Füchse stärker und drückten die Gastgeber in deren Drittel. Elia Ostwald konnte die Scheibe unter Bedrängnis im Drittel halten und mit der Rückhand auf Parkkonen spielen, der voiel Platz hatte und Keller im Tor der Kasseler keine Chance ließ. Mit der 2:1-Führung für die Füchse ging es ins Schlussdrittel.

Die Kasseler begannen natürlich mit viel Druck, aber die Füchse schlugen erneut zu. Lüsch blockte einen Schuss von McNeely, der Puck sprang nach vorn, Ryan Warttig war auf und davon und nutzte die Chance im Stil eines Alten: Er hämmerte den Puck humorlos in die rechte untere Ecke. Die Kasseler versuchten weiter, noch einmal ins Spiel zu kommen. Aber die Füchse überstanden zwei Unterzahl-Situationen, und dann schlug Patrik Parkkonen ein zweites Mal zu. Der Finne zog einfach von der Blauen Linie ab und traf hammerhart. Damit war das Spiel entschieden. Die Kasseler verloren angesichts der Niederlage in der Schlussphase etwas die Nerven und kassierten noch einige Strafen. Eine Überzahl nutzten die Füchse nach einer klasse Kombination durch Hayes zum 1:5. Der Sieg der Füchse war auch in einer hektischen Schlussphase mit unzufriedenen Zuschauern längst sicher.

Am Freitag, 19.30 Uhr, empfangen die Füchse zum letzten Spiel des Jahres die Starbulls aus Rosenheim.

Statistik

Kassel Huskies – Lausitzer Füchse 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

0:1 Thomas Götz 2:13 (Überzahl, Assist: Palka, Fischer)

1:1 Thomas Merl 21:01 (Heinrich)

1:2 Patrik Parkkonen 35:35 (Ostwald, Hayes)

1:3 Ryan Warttig 42:15 (Lüsch)

1:4 Patrik Parkkonen 50:34 (Swinnen)

1:5 Jeff Hayes 55:50 (Parkkonen, Swinnen)

Kassel Huskies

Tor: Keller

Verteidigung: , MacKenzie, Lehikoinen, Müller, Corey Mapes, Hanusch, Heinrich

Sturm: Maginot, Boiarchinov, Klinge, Christ, Proft, Ritter, Merl, Wycisk, Schlager, Pimm, Meilleur, Hungerecker

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Kubail – Warttig

Schiedsrichter: Ulpi Sicorschi

Strafen: Kassel12 + 3 x 10, Weißwasser 12

Zuschauer: 4 369

