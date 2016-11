Handball-Sachsenliga, Frauen Auswärtssieg beim Aufsteiger Am 10. Spieltag setzt sich die HSG Riesa/Oschatz beim HC Glauchau/Meerane 25:17 durch.

Die Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz bleiben auf Kurs. Im Auswärtsspiel beim Aufsteiger HC Glauchau/Meerane setzten sie sich im zweiten Aufeinandertreffen 25:17 (11:10) durch, nachdem sie bereits in der ersten Runde des HVS-Pokals die Oberhand behielten. Besonders treffsicher präsentierte sich diesmal Sandra Kube, die elf Tore erzielte.

Ähnlich wie in der Vorwoche kamen die RIO-Frauen in der ersten Halbzeit nicht richtig in Fahrt. Besonders zu Beginn des Spiels scheiterten sie mehrfach hintereinander an der gegnerischen Torfrau und verpassten es somit, früh für klare Verhältnisse zu schaffen. Glauchau/Meerane ging kurzzeitig mit 2:1 in Führung, ehe die HSG mit vier Treffern in Folge auf 5:2 davonzog. Sicherheit brachte das aber nicht. Hellwach präsentierte sich zum Glück Sandra Zintl im Tor, die die erkrankte Michelle Barth vertrat und zwei Strafwürfe in dieser Phase entschärfte. Beim 11:7 in der 20. Minute schien sich das Pendel langsam Richtung HSG zu bewegen, doch die Gastgeberinnen wussten dies zu verhindern und verkürzten auf 10:11 aus ihrer Sicht.

RIO musste in der zweiten Halbzeit mehrfach Unterzahlsituationen überstehen. Bis zum 15:13 blieb Glauchau/Meerane noch dran. In der 44. Minute setzte sich die HSG erstmals auf fünf Tore ab (18:13). Die Abwehr stand nun sicher und konnte den einen oder anderen Gegenstoß verbuchen. Wenn gar nichts mehr ging setzte Sandra Kube zum Wurf an und netzte kompromisslos ein. Auch ihre Kolleginnen kamen immer mehr in Torlaune, sodass es einige Minuten später 24:14 stand. Sally Witecy wurde mehrfach gut in Szene gesetzt und war nur auf Kosten von Strafwürfen zu stoppen. Die letzten beiden Treffer blieben den Gastgeberin vorbehalten, die das Ergebnis noch auf 17:25:17 verkürzten. In der Tabelle bleiben die RIO-Frauen weiterhin auf Platz zwei. (ml)

