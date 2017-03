Auswärtsniederlage für Neugersdorfs Fußballer Der FC Oberlausitz verliert in Schönberg 0:2.

Milan Matula musste zwanzig Minuten vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz. © SZ Thomas Eichler

Schönberg. Der FC Oberlausitz Neugersdorf kann im hohen Norden nicht gewinnen. In Schönberg gingen die Kicker aus der Oberlausitz als Verlierer von Platz. Am Ende hieß es 0:2.

Die Gastgeber waren in der 17. Minute in Führung gegangen und hatten in der ersten Hälfte weitere gute Chancen. Neugersdorf dagegen konnte sich auch im zweiten Abschnitt nicht entscheidend in Szene setzen.

Als in der 70. Minute Matula mit Gelb-Rot vom Platz musste, war die Partie gelaufen. Sechs Minuten vor Schluss erhöhte Schönberg auf 2:0. (szo)

