Auswärtshürden gemeistert Bischofswerda und Kamenz gewinnen ihre Spiele. Cunewalde/Sohland erkämpft Unentschieden in Riesa.

© dpa

Bischofswerda/Kamenz. Nachdem den drei Kreisteams vor einer Woche gar kein Punktgewinn gelang, fällt die Bilanz des vergangenen Wochenendes deutlich besser aus. Die Frauen vom VfB 1999 Bischofswerda konnten sich etwas überraschend beim SV Plauen-Oberlosa 04 durchsetzen. Am Ende stand ein 25:22-Erfolg auf der Anzeigetafel, wodurch der VfB mit nunmehr 12:14 Punkten auf den achten Tabellenplatz geklettert ist. Gewinnen die Schiebockerinnen nächsten Sonntag ihr Heimspiel gegen das Schlusslicht vom HC Glauchau/Meerane (Anpfiff 16 Uhr), dann ist – bei günstigem Ausgang der anderen Partien – sogar der Sprung bis auf Platz sechs unter den zwölf Teams möglich.

Schützenhilfe aus dem Oberland

Bei den Männern spielen in dieser Saison nur noch zehn Teams in der Sachsenliga. Der HVH Kamenz konnte sich am Sonnabend mit seinem 30:29-Erfolg beim Tabellenzweiten ZHC Grubenlampe um einen Rang auf Platz sieben (9:15 Pkt.) verbessern. Dabei profitierte das HVH-Team von Trainer Daniel Kästner von der Schützenhilfe aus dem Oberland, denn die SG HVO Cunewalde/Sohland knöpfte zur gleichen Zeit der HSG Riesa/Oschatz beim 26:26 einen Punkt ab. Die Elbestädter sind nun mit 8:12 Zählern Achter vor dem HVO (7:17 Pkt.).

Am kommenden Sonntag haben beide Kreisteams dann Heimrecht und können sich weiter verbessern. Cunewalde/Sohland erwartet um 15.30 Uhr den SV Koweg Görlitz zum Derby in der Bautzener Schützenplatzhalle. Die Lessingstädter spielen ab 17 Uhr in der Sporthalle am Flugplatz gegen die SG Leipzig/Zwenkau. Dieses Team steht in der Tabelle nur einen Pluspunkt vor Kamenz – das dürfte die Männer von Coach Kästner sicher ziemlich motivieren!

Zurück zum vergangenen Wochenende. Beim Gastspiel der SG HVO Cunewalde/Sohland in der Riesaer WM-Sporthalle ging es wieder einmal sehr eng zu. Zur Pause hatte die HSG Riesa/Oschatz noch knapp die Nase vorn (13:11). Doch die Oberlausitzer haben in dieser Saison stets Partien mit garantierten Herzschlagfinals und knappen Spielausgängen geboten.

Und obwohl am Ende mit dem Unentschieden immerhin ein Punkt heraussprang, war HVO-Trainer Carsten John nicht restlos zufrieden: „Auch in Riesa hatten wir wieder die Möglichkeit, einen Sieg zu erreichen. Leider schaffen wir es noch nicht, die Big Points zu erreichen. Ein Sieg hätte uns tabellarisch besser dastehen lassen.“ Allerdings musste der Coach erneut ohne Daniel Schmidt, Markus Roch – beide verletzungsbedingtes Saisonaus – und Christian Israel auskommen. John: „Hinzu kam eine absolut katastrophale Trainingswoche, in der am Donnerstag sogar das Training ausfiel.“

Die HVO-Männer kamen ordentlich in die Partie und führten schnell mit 4:2. Die Manndeckung gegen den Cunewalder Michal Naimann fiel dabei überhaupt nicht ins Gewicht, da die anderen Spieler die größeren Lücken nutzen konnten. Trotzdem war Naimann mit sieben Treffern am Ende der erfolgreichste HVO-Werfer. „Natürlich trainieren wir solche Spielsituationen und das hat sich gegen Riesa durchaus ausgezahlt“, freute sich John wenigstens etwas.

Durch einen Vier-Tore-Lauf der Hausherren drehten diese einen 8:10-Rückstand kurz vor der Pause in eine 12:10-Führung. Hoch motiviert gingen die SG-Herren dann in den zweiten Spielabschnitt. Nun gelang Cunewalde/Sohland ein 4:0-Lauf zur 15:13-Führung. Beim Stand von 26:26 hatten beide Teams noch einmal Ballbesitz, konnten aber kein Tor mehr erzielen. (ck/fs)

zur Startseite